طلب برلماني عاجل بـ تعميم مراكز العزيمة لعلاج الإدمان مجانًا بجميع المحافظات

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد مجاهد ، بتعميم مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان على مستوى محافظات الجمهورية بعد النجاح الكبير الذى حققته لتوفير الخدمات العلاجية للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، فضلا عن دعم الصندوق فى تكثيف الأنشطة الوقائية لرفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ،دينا الهلالي ، بشأن دور صندوق علاج الادمان ،في توعية الشباب بمخاطر الإدمان.

وأشادت لجنة الشباب بمجلس النواب، بالجهود المتميزة التي يبذلها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بقيادة الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق في تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة تعاطى وإدمان المواد المخدرة والتي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها من خلال الصندوق بالتعاون مع الوزارات والجهات بالمعنية حيث يقوم الصندوق بنشر التوعية بأضرار تعاطى المخدرات بين الشباب، وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجاناً ووفقاً للمعايير الدولية من خلال الخط الساخن رقم “16023”.

تعميم مراكز العزيمة لعلاج الادمان بالمجان



جاء ذلك خلال استعراض اللجنة برئاسة النائب محمد السيد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب جهود الصندوق بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وأعضاء اللجنة والنائبة دينا الهلال عضو مجلس النواب وأعضاء اللجنة والمستشار مدحت وهبه المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والدكتور احمد الكتامى مدير البرامج العلاجية والدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية.

كما أشادت اللجنة بدور مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتي أصبحت نموذج مميز وتجربة رائدة على مستوى المنطقة في توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية ، فضلا عن تقديم الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي وكذلك التمكين الاقتصادي من خلال تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن خدمات ما بعد العلاج المجاني لإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين كما تم اختيار تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من جانب منظمة الأمم المتحدة يؤكد على الدور المصري الرائد إقليميا في مواجهة مشكلة المخدرات، حيث تم اختيار 7 دول فقط على مستوى العالم لعرض تجاربها وهى "مصر، النمسا، اليونان، البرازيل، النرويج، الجزائر، الإكوادور.

وقد عُرضت هذه التجارب بحضور براندولينو المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والقائم بأعمال المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، إلى جانب وفود رفيعة المستوى تمثل الدول المشاركة في الاجتماعات ،



وشهد الاجتماع استعراض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق علاج الادمان أبرز جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على مدار العام المالي 2025 2026 ضمن تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة تعاطى وإدمان المواد المخدرة والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية ،حيث تم تنفيذ أكبر برنامج وقائي للحماية من الإدمان وتعاطى المخدرات في 9000 مدرسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، كذلك تنفيذ أنشطة متنوعة في 50 جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة و38 معهد عالي ومتوسط، فضلا عن تنفيذ أنشطة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في أكثر من 1539 مركز شباب من خلال أندية الوقاية المنتشرة في العديد من المحافظات، كذلك تنفيذ 1442 مبادرة ميدانية " بالمواقف العمومية ، والميادين والحدائق العامة " لرفع الوعى بخطورة الإدمان وحث المرضى على التقدم للعلاج المجاني من خلال الخط الساخن للصندوق "16023"،حيث يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وفى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري نفذ الصندوق زيارات منزلية للأسر في 917 قرية بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" لتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية التواصل مع الصندوق للحصول على كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا ،حيث قدم الصندوق خدمات العلاج لأكثر من 131 ألف مريض إدمان " جديد ومتابعة " على مستوى محافظات الجمهورية خلال العام المالي المنتهى ،كما تم تدريب ما يقرب من 8000 متعافي على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برامج الدمج المجتمعي والحد من الانتكاسة للمتعافين



وفي إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات " مثل "حي الأسمرات" و"المحروسة" وحدائق أكتوبر والخيالة ، أهالينا وروضة السيدة وروضة السودان ،وبشاير الخير " ،نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان العديد من البرامج التوعوية المتنوعة ،كما أن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة في هذه المناطق ،وتم اختيار أكثر من 250 كادر من أبناء المناطق المطورة وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك المناطق، كذلك تنفيذ سلسلة من الأنشطة الموجهة للأطفال بالمناطق المطورة حول أضرار التدخين والإدمان بمشاركة 5000 طفل ،كما تم الكشف على 10000 سائق حافلات مدرسية بالتعاون مع وزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم وانخفضت نسبة التعاطي بين سائقي المدارس إلى 0.6% بعدما كانت 12% عام 2017 ، كما تم إطلاق أول ليسانس متخصص على مستوى الشرق الأوسط عن "علم نفس الإدمان والأساليب العلاجية" بالتعاون مع جامعة بنها.



وفيما يتعلق بتطوير السياسات والاستراتيجيات اعتمد مؤتمر إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كمركز عربي لتعزيز الجهود الرامية لمواجهة مشكلة المخدرات من منظور اجتماعي ، كما اختارت منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة بفيينا ، تجربة الصندوق في الوقاية وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وعرضها ضمن 7 تجارب دولية رائدة على مستوى العالم خلال فعاليات الدورة الـ69 من اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات التي انعقدت في مارس

كما أن العام الماضي شهد قيام صندوق مكافحة الإدمان بجمهورية مصر العربية ، بتطوير الخطة العربية في مجال مكافحة المخدرات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، إلى جانب تقديم الدعم الفني لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات والتي أطلقها رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي ، كما اعتمدت جامعة الدول العربية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مركزا عربيا لتعزيز وتنسيق الجهود الرامية إلى مواجهة مشكلة المخدرات على مستوى الدول العربية.