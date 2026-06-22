ريمونتادا الفراعنة.. حسام حسن يكشف كواليس الفوز على نيوزيلندا

أشاد حسام حسن، لاعب منتخب مصر السابق بانتصار منتخب مصر على نيوزيلندا، في كأس العالم مؤكدًا أنه يعكس حالة من الإصرار والتطور لدى اللاعبين، خاصة مع امتلاك عدد منهم خبرات أوروبية في مستويات عالية.

وقال حسام حسن خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن المنتخب احتاج إلى فترة في بداية اللقاء لدخول أجواء المباراة، وهو ما أدى إلى تلقي هدف مبكر، مشيرًا إلى أن الأداء في الشوط الأول اتسم بالاستحواذ دون خطورة حقيقية، مع صعوبة في اختراق التنظيم الدفاعي للمنتخب النيوزيلندي.

وتابع أن التحول الحقيقي جاء في الشوط الثاني بعد التدخلات الفنية وإعادة توزيع الأدوار داخل الملعب، ما ساهم في رفع الفاعلية الهجومية وعودة الثقة للاعبين، لينجح المنتخب في قلب النتيجة بثلاثة أهداف متتالية.

الدعم الجماهيري

وأشار إلى أن الحالة المعنوية وروح المسؤولية لعبتا دورًا كبيرًا في العودة، إلى جانب الدعم الجماهيري الذي منح اللاعبين دفعة قوية وشعورًا بحجم التحدي.