تامر أمين: انبهرت بالجمهور المصري داخل الاستاد

ظهر الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "أخر النهار"، مرتديا لزي منتخب مصر احتفالا بفوز المنتخب على نيوزيلندا في كأس العالم، قائلا "فيه اجيال ماشافتش مصر بتكسب في كأس العام على مدار تاريخ" والمنتخب في البطولة الحالية يقدم مستويات كبيرة



وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن ما حدث في مصر يؤكد أن الشعب المصري عظيم ومنتمي لبلده وأي كلام سخيف يتقال على أن الشعب المصري غير منتمي هو كلام كنافة بالطرشي ومفيش مصري كان نايم وقت لقاء المنتخب.

وتابع أن الشعب المصري احتشد في العاصمة الإدارية في منطقة "الفان زون" في لقطة تاريخية في مشهد كأنه مظاهرة مليونية في حب مصر ومنتخب مصر.

لقاء مصر ونيوزيلندا



وأشار إلى أنه "أنا كنت مبهور وجسمي بيقشعر وقولت عظيمة يا بلادي لما شوفت منظر الإستاد وايه العظمة اللي انتوا عملينها يا مصريين في الخارج والجماهير المصري احتلت الإستاد الذي شهد لقاء مصر ونيوزيلندا"

