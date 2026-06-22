برلمانية: معايشة أبناء الشهداء داخل أكاديمية الشرطة غرست فيهم قيم الانضباط والانتماء

قالت النائبة مروة توفيق أرملة الشهيد رامي هلال، إنّ تجربة معايشة أبناء الشهداء داخل أكاديمية الشرطة كانت تجربة مؤثرة للغاية، مشيرة إلى أن البداية كانت عندما قال أحد الأطفال خلال لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يريد أن يصبح "ضابط"، مشددةً، إلى أنّ معايشة أبناء الشهداء داخل أكاديمية الشرطة غرست فيهم قيم الانضباط والانتماء.

وأضافت في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ هذا المشهد كان نقطة الانطلاق للفكرة، مشيرةً، إلى أن توجيه الرئيس جاء بضرورة تنفيذ معايشة لأبناء الشهداء حتى يدركوا حجم تضحيات آبائهم.

ووجهت الشكر للرئيس ووزير الداخلية، مؤكدة أن ما تم في البرنامج كان "مجهوداً رائعاً وكبيراً جداً جداً"، موضحة أنها لم تحضر المعايشة لكنها تابعت الفيديوهات التي أظهرت فخر الأطفال بآبائهم.

وأشارت النائبة مروة توفيق إلى أن المعايشة ساعدت الأطفال على فهم نمط حياة آبائهم الشهداء داخل المؤسسة الأمنية، قائلة: "المعايشة علمتهم وعرفتهم، والنظام بقى اللي هم جايلنا بيه؛ إن هم عارفين خلاص أنا باكل في وقت كذا، بصحى في وقت كذا، بعمل كل حاجة بنظام معين اللي كان بابا بيعمله".

وتابعت أن القائمين على البرنامج حرصوا على غرس القيم المهنية في نفوس الأطفال، مؤكدة، أن أبناءها وأبناء الشهداء عادوا من التجربة في حالة سعادة وفخر شديدين.

وأعلنت عن نيتها التقدم بمشروعات داخل البرلمان في الدورة الجديدة لدعم أسر الشهداء بشكل أكبر، قائلة: "بإذن الله في الدورة الجديدة بإذن الله أكيد لازم هقدم حاجة لأسر الشهداء، لأن ده أصلاً المفروض دوري دلوقتي في البرلمان بإذن الله".

