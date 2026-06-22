محمد كريم: فرحة الفوز التاريخي للمنتخب المصري لا تُوصف وروح الجماهير تصنع الفارق

أعرب الفنان محمد كريم عن سعادته الكبيرة بالانتصار التاريخي الذي حققه منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم، مؤكدًا أن الأجواء الاحتفالية التي عمت الشارع المصري كان لها تأثير واضح على الحالة المعنوية للاعبين ودفعهم لتقديم أفضل ما لديهم.

وقال محمد كريم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه عاش لحظات احتفال استثنائية بعد نهاية المباراة مباشرة، حيث خرج إلى الشوارع وسط الجماهير وشاركهم الفرحة بشكل تلقائي، مؤكدا أن صوته تأثر بشدة نتيجة الهتاف المستمر، وأنه لم يتمكن من النوم بسبب استمرار أجواء الاحتفال حتى ساعات متأخرة.

الإحتفالات في مصر لها طابع مختلف تمامًا

وتابع أن ما يميز المشهد في مصر هو “الروح الخاصة” التي تجمع الناس في لحظات الانتصار، مؤكدًا أنه رغم إقامته وتجربته في الولايات المتحدة وهوليوود، إلا أن الاحتفالات في مصر لها طابع مختلف تمامًا لا يمكن مقارنته بأي مكان آخر، خاصة مع مظاهر الزغاريد والطبول التي تملأ الشوارع.