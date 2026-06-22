رقم قياسي جديد باسم الفرعون .. محمد صلاح يدخل تاريخ كأس العالم ويكسر رقم مجدى عبد الغنى

واصل النجم محمد صلاح صناعة التاريخ بقميص منتخب مصر، بعدما نجح في تسجيل هدف خلال مواجهة الفراعنة أمام منتخب نيوزيلندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ولم يكن هدف قائد المنتخب مجرد إضافة جديدة إلى رصيده التهديفي، بل حمل قيمة تاريخية كبيرة، بعدما أصبح صلاح أكبر لاعب مصري يسجل هدفًا في تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس العالم، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرة استثنائية امتدت لسنوات طويلة.

صلاح يحطم رقمًا قياسيًا عمره عقود

ووفقًا لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، سجل محمد صلاح هدفه التاريخي وهو يبلغ من العمر 34 عامًا و7 أيام، ليتجاوز الرقم السابق المسجل باسم مجدي عبد الغني.

وكان مجدي عبد الغني قد سجل هدفه الشهير في مرمى منتخب هولندا خلال كأس العالم 1990، وكان عمره وقتها 30 عامًا و320 يومًا، ليظل رقمه صامدًا لسنوات قبل أن يأتي صلاح ويحطم هذا الإنجاز في مونديال 2026.

ويؤكد هذا الرقم الجديد أن محمد صلاح لا يزال حاضرًا بقوة على الساحة الدولية، حيث يواصل تقديم الإضافة مع منتخب مصر رغم تقدمه في العمر، ويثبت أن الخبرة والطموح يمكن أن يصنعا الفارق في أكبر البطولات العالمية.

بصمة جديدة في مسيرة قائد الفراعنة

بهذا الإنجاز، يعزز صلاح مكانته بين أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، بعدما نجح في ترك بصمته في المحافل الكبرى، سواء على المستوى القاري أو العالمي.

وأصبح نجم الفراعنة يمتلك سجلًا حافلًا بالأرقام واللحظات التاريخية، حيث لا تتوقف إنجازاته عند تسجيل الأهداف فقط، بل تمتد إلى دوره القيادي داخل المنتخب المصري، وقدرته على إلهام زملائه في أصعب المنافسات.

قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2026 عددًا من أبرز نجوم الكرة المصرية، وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.



يواصل محمد صلاح كتابة فصول جديدة في تاريخ الكرة المصرية، بعدما أثبت أن شغفه بالنجاح لا يعرف حدودًا. ومع كل مباراة، يضيف قائد الفراعنة علامة جديدة إلى مسيرته، ليبقى اسمه حاضرًا بين أبرز نجوم مصر الذين تركوا بصمة لا تُنسى في كأس العالم.