برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب حوارًا مجتمعيًا ودراسة متأنية

أكد فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أن المناقشات المتعلقة بالتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي تحظى باهتمام واسع داخل الأوساط المعنية، نظرًا لارتباطها المباشر بحياة نحو 66 مليون مواطن مصري.

وقال البياضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن هذه القضية تستوجب إجراء حوار مجتمعي جاد وشامل قبل اتخاذ أي قرارات بشأنها، لما لها من تأثير على ملايين المستفيدين من منظومة الدعم.

تداعيات تؤثر على المواطنين

وتابع أنه لا بد من التروي في التعامل مع ملف التحول إلى الدعم النقدي، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية لكافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، محذرًا من التسرع في تنفيذ أي إجراءات قد تترتب عليها تداعيات تؤثر على المواطنين.