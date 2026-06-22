مهرجان جرش يبحث تعزيز المشاركة السعودية في دورته الأربعين

بحث المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون المستشار يزن الخضير، مع الأمير منصور بن خالد آل سعود، سبل مشاركة المملكة العربية السعودية في فعاليات الدورة الأربعين من المهرجان.

وجاء اللقاء، الذي عُقد أمس الأحد في السفارة السعودية بالعاصمة الأردنية عمّان، في إطار مناقشة آليات تعزيز الحضور السعودي ضمن برنامج المهرجان، إلى جانب بحث المشاركة من خلال جناح السفارات والأنشطة الثقافية المصاحبة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية مهرجان جرش كمنصة ثقافية عربية تجمع مختلف الفنون والإبداعات، فيما أشاد الجانب السعودي بالمكانة التي يحظى بها المهرجان ودوره في دعم الحراك الثقافي والفني في المنطقة العربية.

وشهد اللقاء التأكيد على أهمية توسيع مجالات التعاون الثقافي بين البلدين، بما يسهم في إثراء فعاليات الدورة الأربعين من المهرجان بمشاركات نوعية ومتنوعة.

وفي ختام اللقاء، تم تقديم مجسم لبوابة جرش إلى السفير السعودي، تقديرًا للعلاقات الأخوية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا التحرك ضمن استعدادات إدارة مهرجان جرش للدورة الأربعين، وحرصها على تعزيز الشراكات الثقافية العربية واستقطاب مشاركات فنية وثقافية تعكس تنوع المشهد الإبداعي في الوطن العربي.