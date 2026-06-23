تداول صورة مزعومة لإمتحان ايطالي الثانوية العامة فجر اليوم|والتعليم:قديمة ومفبركة

انتشرت على جروبات الغش على تليجرام وفيس بوك فجر اليوم ، صورة زعم ناشروها أنها تخص امتحان اللغة الإيطالية المقرر توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 في التاسعة من صباح اليوم .

ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة الصورة المتداولة ، مؤكدة أنها لا تخص امتحان اللغة الإيطالية المقرر توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 في التاسعة من صباح اليوم ، بل انها صورة مزيفة لامتحان العام الماضي وتم التلاعب فيها لإيهام الطلاب أنها تخص العام الدراسي الحالي 2025 / 2026

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة من الانسياق وراء ما تنشره جروبات الغش قبل كل امتحان ، مؤكدة أنها تحاول فقط اثارة البلبلة بصور كاذبة للنصب على الطلاب وجمع الاموال منهم

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تداول امتحانات الثانوية العامة 2026 قبل توزيعها بلجان امتحانات الثانوية العامة 2026 أمر مستحيل حدوثه بفضل الاجراءات التأمينية المشددة التي يتم من خلالها تأمين كافة مراحل امتحانات الثانوية العامة 2026

وفي إطار متابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2026 ، أكد خالد عبد الحكم، مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2026 ،أن جميع مراحل العمل في امتحانات الثانوية العامة 2026 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وشدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2026 على أن الإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية انعكست على تحقيق انضباط سير العملية الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لضمان تأمين محيط اللجان الامتحانية.

وتتابع الآن غرفة العمليات المركزية بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصول صناديق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية “النظام الجديد” وامتحاني الاقتصاد والإحصاء “النظام القديم” إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

تأمين خطوط سير سيارات نقل صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026

وتشهد خطوط سير سيارات نقل صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 تأمينا مشددا وذلك بفضل التنسيق الكامل والمستمر بين وزارة التربية والتعليم و الجهات الأمنية ، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتحقيق أعلى درجات الأمان والانضباط.

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا يمتحن الطلاب اليوم ؟

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدي اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 طلاب الثانوية العامة 2026 بالشعبتين العلمية والأدبية "النظام الجديد" ، امتحان اللغة الأجنبية الثانية ، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 النظام القديم بشعبتيها العلمية والأدبية امتحاني الاقتصاد والاحصاء ، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 المكفوفين اليوم ايضاً امتحان التربية الوطنية