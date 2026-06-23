امتحانات الثانوية العامة 2026|التعليم تتابع وصول أسئلة اللغة الثانية والاقتصاد والإحصاء للجان

تتابع الآن غرفة العمليات المركزية بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصول صناديق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية “النظام الجديد” وامتحاني الاقتصاد والإحصاء “النظام القديم” إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

تأمين خطوط سير سيارات نقل صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026

وتشهد خطوط سير سيارات نقل صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 تأمينا مشددا وذلك بفضل التنسيق الكامل والمستمر بين وزارة التربية والتعليم و الجهات الأمنية ، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتحقيق أعلى درجات الأمان والانضباط.

صناديق معدنية لنقل الأسئلة

ويتم نقل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، داخل صناديق معدنية محكمة الغلق بأقفال رقمية مغلقة بأرقام سرية ، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة بالتعاون مع الجهات السيادية المعنية في الدولة ، لضمان عدم تسريبها قبل توزيعها باللجان .

وزير التعليم يطمئن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين لجان السير

ويحرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قبل بدء كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2026 ، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

امتحانات الثانوية العامة 2026 مؤمنة بالكامل

أكد خالد عبد الحكم، مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للامتحانات، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2026 أن جميع مراحل العمل في امتحانات الثانوية العامة 2026 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا يمتحن الطلاب اليوم ؟

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدي اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 طلاب الثانوية العامة 2026 بالشعبتين العلمية والأدبية "النظام الجديد" ، امتحان اللغة الأجنبية الثانية ، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 النظام القديم بشعبتيها العلمية والأدبية امتحاني الاقتصاد والاحصاء ، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 المكفوفين اليوم ايضاً امتحان التربية الوطنية