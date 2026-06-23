استقرار معدل التضخم الأساسي في سنغافورة عند 1.4% خلال مايو الماضي

كشفت البيانات الرسمية في سنغافورة اليوم "الثلاثاء" أن معدل التضخم الأساسي استقر عند 1.4% في شهر مايو الماضي، ليأتي مخالفا لتوقعات خبراء الاقتصاد الذين رجحوا أن يبلغ 1.6%.

وأوضحت هيئة النقد السنغافورية ووزارة التجارة والصناعة، في بيان نقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، أنه على الرغم من ارتفاع أسعار قطاعي المواد الغذائية والتجزئة، إلا أن هذا الارتفاع قابله انخفاض في معدلات التضخم بقطاع الخدمات.

وأظهرت البيانات الرسمية أن التضخم في قطاع الخدمات تراجع إلى 1.3% خلال شهر مايو الماضي، في مقابل 1.5% في شهر أبريل، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض الحاد في أسعار خدمات الاتصالات، بينما ارتفع معدل التضخم في قطاع التجزئة و السلع الأخرى خلال شهر مايو إلى 1.6% في مقابل 1.5% في شهر أبريل، حيث ارتفعت أسعار كل من أجهزة العناية الشخصية ومعدات المعلومات والاتصالات بوتيرة أسرع.