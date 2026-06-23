وفاة مراقب إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل لجنة أزهرية بكفر الزيات

شهدت لجنة معهد سالم الفقي الأزهري بقرية الدلجمون بكفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم واقعة وفاة مراقب بشكل مفاجئ إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وهبوط حاد في الدورة الدموية نقل علي أثرها إلي مستشفي كفر الزيات العام .

تفاصيل الواقعة

كانت غرفة العمليات بمنطقة الأزهرية بطنطا تلقت إخطارا عاجلا يفيد بوفاة أحد المراقبين إثر هبوط حاد بالدورة الدموية بمجرد وصوله قسم الاستقبال بمستشفي كفر الزيات العام، وفاة طبيعية.

جدير بالذكر أن حالة من الطوارىء والاستعداد القصوي علي مستوي لجان المعاهد الأزهرية علي مستوي قري ومراكز المحافظة.