وفاة والد المطربة دينا الوديدي

أعلنت الفنانة دينا الوديدي وفاة والدها، بعد أزمة صحية طارئة أدت إلى دخوله غرفة العناية المركزة وذلك فور عودتها إلى مصر.



وكتبت الوديدي، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" قائلة:"لم أكن قادرة على الرد على كل الرسائل التي وصلتني الفترة اللي فاتت، لأني كنت خارج مصر لإحياء عرض موسيقي في مدينة مارسيليا، ولسه راجعة بلدي امبارح".

وتابعت: "خلال الأيام الماضية تابعت ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من ادعاءات افترائية بحقي، وقد أوكلت الأمر منذ اليوم الأول إلى مكتب الأستاذ خالد العربي للمحاماة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. لذلك لن أدلي بأي تصريحات بخصوص هذا الأمر، وسيكون الرد من خلال المسار القانوني فقط".

واوضحت: "كنت أتمنى ألتقي بجمهوري في حفلي بساقية الصاوي، لكن الظروف لم تسمح بذلك.. رجعت إلى مصر على خبر دخول والدي غرفة العناية المركزة.. والدي الغالي اليوم في ذمة الله".

واختتمت: "الله يرحمك يا بابا، ويغفرلك، ويسكنك فسيح جناته.. أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، واحترام خصوصية أسرتي في هذا الوقت الصعب".