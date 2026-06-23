سفير الصومال بالقاهرة : ثورة 30 يونيو جسدت إرادة الشعب المصري وحرصه على استقرار الدولة

أكد السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن ثورة الثلاثين من يونيو تمثل محطة مهمة في تاريخ مصر الحديث، وتجسد إرادة الشعب المصري وحرصه على الحفاظ على استقرار دولته ومؤسساتها الوطنية.

وأشاد أواري - في تصريح - بما حققته مصر من إنجازات تنموية واقتصادية ودورها المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين العربي والإفريقي.

وأعرب السفير علي عبدي أواري، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.. وعن تمنياته لجمهورية مصر العربية دوام التقدم والازدهار، ولشعبها الكريم المزيد من الأمن والاستقرار والرخاء تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

كما أعرب السفير عن اعتزاز جمهورية الصومال الفيدرالية بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.