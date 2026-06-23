المدير الفني للمنتخب الأردني: نقص الخبرة حرم فريقنا من نتائج أفضل في المونديال

أعرب المدير الفني للمنتخب الأردني لكرة القدم جمال السلامي عن فخره بالمستوى الذي قدمه لاعبو "النشامى" أمام المنتخب الجزائري، مؤكدا أن الفريق كان يستحق تحقيق نتائج أفضل خلال مشاركته في كأس العالم 2026، إلا أن قلة الخبرة في البطولات الكبرى حالت دون ذلك.

وقال السلامي، في تصريحات عقب خسارة الأردن أمام الجزائر بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة، إن لاعبيه قدموا مباراة كبيرة أمام منتخب قوي يضم عناصر مميزة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني اعتمد النهج التكتيكي نفسه الذي واجه به منتخب النمسا، والقائم على تضييق المساحات والحد من خطورة المنافس، خاصة عبر الأطراف.

وأوضح أن المنتخب الأردني نجح في تنفيذ واجباته الدفاعية خلال فترات طويلة من اللقاء، وحافظ لاعبوه على الانضباط و التنظيم داخل الملعب، مشيدا بالأداء الذي قدمه الحارس يزيد أبو ليلى وبالمستوى العام لجميع اللاعبين.

وأضاف أن الفريق بدأ المباراة ببعض الارتباك وارتكب أخطاء كادت تمنح الجزائر أفضلية مبكرة، لكنه تمكن سريعا من استعادة توازنه وفرض حضوره، بل كان الطرف الأفضل في فترات عديدة من المواجهة.

وأشار إلى أن الأردن نجح في التقدم خلال الشوط الأول، وكان قريباً من تعزيز النتيجة مع بداية الشوط الثاني، إلا أن عامل الخبرة لعب دوراً حاسماً في عدم استغلال الفرص المتاحة، مؤكداً أن المباريات الكبرى تتطلب تراكم الخبرات لدى اللاعبين.

وبيّن السلامي أن الجهاز الفني ركز خلال التحضيرات على الكرات الثابتة، لكن بعض الأخطاء أسهمت في استقبال هدفين من ركلتين ركنيتين قلبتا مجريات اللقاء لصالح المنتخب الجزائري.

وهنأ المدير الفني للمنتخب الأردني نظيره الجزائري على الفوز، معرباً عن أسفه للخسارة، ومؤكداً أن "النشامى" كانوا يستحقون الخروج بنتائج أفضل في المباراتين اللتين خاضوهما حتى الآن في البطولة.

وأكد أن المنتخب ظهر بصورة أفضل أمام الجزائر مقارنة بالمباراة الأولى أمام النمسا، معتبراً أن الأداء الجيد سيمنح اللاعبين مزيداً من الثقة قبل المواجهة المقبلة أمام المنتخب الأرجنتيني بطل العالم بقيادة ليونيل ميسي.

وشدد السلامي على ضرورة غلق ملف مباراة الجزائر والتركيز على اللقاء الأخير في البطولة، مؤكداً أن المنتخب يسعى لتقديم أداء يليق بمشاركته التاريخية الأولى في كأس العالم.

وكان المنتخب الأردني قد تقدم بهدف سجله نزار الرشدان في الدقيقة 36، قبل أن يقلب المنتخب الجزائري النتيجة في الشوط الثاني بهدفين سجلهما نذير بن بوعلي في الدقيقة 69 وأمين غويري في الدقيقة 82، ليحسم "محاربو الصحراء" المباراة لصالحهم بنتيجة 2-1.

وكان عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني و الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد قد تابعا المباراة من ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، حيث حرصا على مؤازرة المنتخب الأردني في ثاني مبارياته بالمونديال.

وعقب المباراة، وجه ولي العهد رسالة دعم للاعبي "النشامى" عبر حسابه على "إنستجرام"، أكد فيها تقديره لما قدمه اللاعبون خلال البطولة، قائلاً: "نحبكم ونقدر مجهودكم ونعلم مدى حرصكم على إسعاد الأردنيين.. ما قصرتوا يا النشامى"، كما هنأ المنتخب الجزائري الشقيق على الفوز.