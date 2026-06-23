مصر تتصدر والمغرب يقترب.. تعرف على موقف المنتخبات العربية في كأس العالم 2026

مع نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 تباينت أوضاع المنتخبات العربية المشاركة بين اقتراب بعض المنتخبات من حسم التأهل إلى الدور التالي ودخول أخرى في حسابات معقدة قبل الجولة الثالثة والأخيرة الحاسمة.

مصر تتصدر المشهد بانتصار تاريخي

خطف المنتخب المصري الأنظار خلال الجولة الثانية، بعدما حقق فوزا تاريخيا على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في المباراة التي شهدت عودة قوية للفراعنة بعد التأخر في النتيجة.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة السابعة متفوقا على منتخبي إيران وبلجيكا صاحبي المركزين الثاني والثالث برصيد نقطتين لكل منهما فيما جاءت نيوزيلندا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويمثل هذا الانتصار أول فوز في تاريخ مشاركات منتخب مصر بكأس العالم، ليعزز آمال الفراعنة في التأهل إلى دور الـ32.

ترتيب المنتخبات العربية بعد الجولة الثانية

مصر: المركز الأول في المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط.

المغرب: المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

الجزائر: المركز الثالث في المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط.

السعودية: المركز الرابع في المجموعة الثامنة برصيد نقطة واحدة.

قطر: المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة.

العراق: المركز الرابع في المجموعة التاسعة دون نقاط.

تونس: المركز الرابع في المجموعة السادسة دون نقاط.

الأردن: المركز الرابع في المجموعة العاشرة دون نقاط.

المغرب يقترب من حسم التأهل

واصل المنتخب المغربي عروضه القوية في البطولة بعدما حافظ على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط خلف المنتخب البرازيلي المتصدر بفارق الأهداف فقط.

وبات "أسود الأطلس" في وضع مريح نسبيا قبل خوض الجولة الأخيرة إذ تبدو حظوظهم كبيرة في بلوغ الدور المقبل.

الجزائر تحافظ على آمالها

تمسك المنتخب الجزائري بفرصه في التأهل بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثالث في المجموعة العاشرة، عقب فوزه على المنتخب الأردني.

وتتواجد الجزائر خلف الأرجنتين المتصدرة والنمسا صاحبة المركز الثاني، لتبقى حظوظ "محاربي الصحراء" قائمة بقوة قبل الجولة الختامية.

حسابات معقدة لبقية المنتخبات العربية

على الجانب الآخر، تواجه عدة منتخبات عربية موقفا صعبا قبل الجولة الأخيرة إذ يحتل المنتخب السعودي المركز الأخير في المجموعة الثامنة برصيد نقطة واحدة وهو الرصيد ذاته الذي تملكه قطر في المجموعة الثانية.

كما يتذيل المنتخبان العراقي والتونسي مجموعتيهما دون أي نقطة بعد تلقيهما خسارتين متتاليتين فيما يقبع المنتخب الأردني في المركز الأخير بالمجموعة العاشرة بلا رصيد، لتصبح مهمتهم في المنافسة على التأهل أكثر تعقيدا.