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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يطمئن على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ويتابع شكاوى المواطنين

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية جولة ميدانية موسعة داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على آليات العمل المختلفة بالشركة.

وذلك في إطار المتابعة المستمرة للقطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين اليومية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف أنحاء المحافظة، وبحضور اللواء مهندس محمد عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب.

توجيهات محافظ الغربية 

واستهل المحافظ جولته بتفقد إدارة الخط الساخن بالشركة، حيث تابع  آليات استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها، وحرص على الوقوف بنفسه على طريقة تلقي الاتصالات والرد على المواطنين ومتابعة الشكاوى حتى الانتهاء من حلها. كما استمع إلى شرح تفصيلي حول منظومة العمل بالإدارة التي تعمل على مدار 24 ساعة من خلال فرق متخصصة لضمان سرعة الاستجابة والتنسيق مع الإدارات المعنية، مؤكدًا أن حسن التعامل مع المواطنين وسرعة حل المشكلات يمثلان عنصرًا أساسيًا في تحسين مستوى الخدمات الحكومية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وخلال الجولة، تفقد محافظ الغربية عددًا من المعامل والإدارات الفنية والإدارية بالشركة، واطلع على منظومة الرقابة والجودة والإجراءات المتبعة لضمان وصول مياه شرب مطابقة للمواصفات إلى المواطنين، مشيدًا بما شاهده من جهود مبذولة داخل الشركة. وأكد أن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي تعد من أهم الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، وأن الدولة تولي هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد الملفات الحيوية المرتبطة بجودة الحياة والصحة العامة، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على جودة المياه والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي.

حل مشكلات المواطنين 

وعقب الجولة، عقد المحافظ اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء مهندس محمد عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب، ورؤساء القطاعات ومديري عموم الأفرع المركزية، لمناقشة موقف المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين وخطط العمل المستقبلية. وخلال الاجتماع استعرض رئيس الشركة مؤشرات الأداء ونسب تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة، وعدد المحطات والطاقة الإنتاجية لها، كما تناول جهود تطوير الإدارات المختلفة ودعم الكوادر الفنية الشابة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمة، فيما أكد محافظ الغربية استمرار المتابعة الميدانية لكافة القطاعات الخدمية لضمان تقديم خدمات تليق بأهالي الغربية وتحقيق رضا المواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل مياه الشرب والصرف الصحى تحسين خدمات المواطنين

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