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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رداد: الرئيس السيسي يتابع دمج ذوي الهمم في سوق العمل بنفسه

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

سلّم وزير العمل حسن رداد، اليوم، عددًا من عقود العمل لأبنائه وإخوته من ذوي الهمم، والتي وفرتها مديرية عمل القاهرة بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الوزارة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة لهم.

خلال اللقاء الذي انعقد بالعاصمة الجديدة ،استمع الوزير إلى أحلام وطموحات الشباب من ذوي الهمم، وتبادل معهم الحديث في أجواء اتسمت بالبساطة والاحترام والتقدير، مؤكدًا أن الوزارة تضعهم على رأس أولوياتها، وأنها مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم لهم، سواء من خلال التدريب المهني أو برامج التأهيل أو توفير فرص العمل المناسبة...وقال الوزير مخاطبًا الحضور: "أنتم أبنائي وإخوتي، وكل واحد منكم يمتلك طاقة وقدرة تستحق الدعم والفرصة، اجتهدوا في العمل، وأتقنوه، واستفيدوا من كل خدمات الوزارة في التدريب والتأهيل، فالمستقبل يُصنع بالإرادة والعمل.. وقد حرصت على تواجدكم اليوم هنا، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لتشاهدوا ببصائركم قبل أبصاركم كيف تُبنى الأوطان بالإرادة والعزيمة، وبالتكاتف والعمل المشترك، وكيف يواصل المصريون مسيرة البناء والتنمية رغم كل التحديات، إيمانًا بأن المستقبل نصنعه معًا"...

وأضاف الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحرص بنفسه على متابعة ملف دمج ذوي الهمم في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، إيمانًا بحقهم الكامل في المشاركة والإنتاج، مؤكدًا أن الدولة المصرية قطعت خطوات كبيرة في هذا الملف،وأن وزارة العمل ماضية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة لهم، وتمكينهم من أداء دورهم كشركاء أساسيين في عملية البناء والتنمية.

كما وجه الوزير الشكر إلى شركات القطاع الخاص التي شاركت في توفير فرص العمل، مؤكدًا أن نجاح ملف دمج ذوي الهمم يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن توفير بيئة عمل مناسبة وفرصًا متكافئة للجميع، ويعزز من ثقافة الدمج والتمكين داخل المجتمع.

ومن جانبهم، أعرب ذوو الهمم عن سعادتهم البالغة بالحصول على فرص العمل الجديدة، ووجهوا الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الدائم بقضاياهم، كما وجهوا الشكر إلى وزير العمل على دعمه المتواصل لهم، مؤكدين أن اللقاء اتسم بالبساطة والإنسانية والاحترام، وأنهم لمسوا اهتمامًا حقيقيًا بقضاياهم وطموحاتهم...وشهد اللقاء نقاشًا وديًا بين الوزير والشباب، تبادلوا خلاله الحديث عن أحلامهم وتطلعاتهم، وسط أجواء من التفاؤل والمحبة، فيما وصف عدد منهم الوزير بأنه يتعامل معهم ببساطة واحترام وتقدير، وهو ما يعكس حرص وزارة العمل على أن تكون قريبة من المواطنين، وأن تتحول السياسات والبرامج إلى مواقف إنسانية يشعر بها الناس في حياتهم اليومية.

الرئيس السيسي حسن رداد ذوي الهمم عقود عمل

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