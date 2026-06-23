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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مطبوعات بدون تفويض.. القبض على مالك مكتبة بالقاهرة

متهم
متهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته أكثر من 15 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية .

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص") كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

 وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وضبط مالكها وتم بإرشاده ضبط (أكثر من 15 ألف مطبوع تجارى مختلف بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى .

 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك  إستمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

الأجهزة الأمنية مطبعة مطبوع تجارى حقوق الملكية الفكرية

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