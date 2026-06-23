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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تارا عبود تعلق على مشاركتها في بطولة فيلم الرعب ممسوس

الفنانة تارا عبود
الفنانة تارا عبود
أوركيد سامي

تشارك النجمة الأردنية تارا عبود بطولة فيلم الرعب ممسوس الذي بدأ تصويره هذا الأسبوع استعداداً لطرحه بجميع دور العرض، وهذا بعد ما حققته من نجاح ملفت مؤخراً في مصر في أولى مشاركاتها على المستويين السينمائي والتلفزيوني من خلال أعمال بارزة.
وأعربت تارا عن حماسها لهذا العمل قائلة "متحمسة للغاية للمشاركة في فيلم ممسوس، فهذه هي المرة الأولى التي أخوض فيها تجربة تقديم فيلم رعب، ولذلك أعتبرها تجربة جديدة ومختلفة بالنسبة لي. كما أشعر بسعادة كبيرة بالتعاون مع فريق العمل.
فمنذ بداية التصوير تجمعنا حالة من المحبة والتفاهم وروح جميلة للغاية، إلى جانب التعاون والدعم المتبادل بين الجميع. كما أن أجواء العمل مليئة بالمرح والانسجام، وهو ما يجعلنا نستمتع بالعمل معًا بشكل كبير.
وبالطبع، الأستاذ ياسر صاحب رؤية مميزة للغاية، دائمًأ ما يبهرنا بالطريقة التي يرى بها الفيلم وتفاصيله، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور عند عرضه قريبًا".
تشارك تارا عبود في فيلم ممسوس مع مجموعة من الفنانين الشباب، من بينهم ياسمينا العبد وعمر رزيق و يوسف رأفت وعبد الرحمن محمد، ويأتي الفيلم بأجواء رعب تقدم تجربة سينمائية مختلفة بميزانية ضخمة ليكن أحد أكثر الأفلام المقادمة المرتقبة.والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري 
تأتي مشاركة تارا عبّود في بطولة ممسوس بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققته في موسم رمضان الأخير (2026) من خلال مسلسلي صحاب الأرض مع النجمين منة شلبي وإياد نصّار وإخراج بيتر ميمي، وفخر الدلتا، بطولة أحمد رمزي، انتصار، أحمد عصام السيد، محمد محمود، حنان يوسف وإخراج هادي بسيوني.
وعلى المستوى السينمائي لفتت تارا إليها الأنظار مؤخراً في أول تجاربها بالسينما المصرية من خلال فيلم بنات الباشا، الذي شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الأخيرة (2025)، وشاركت في بطولته مع زينة، صابرين، ناهد السباعي، ومريم الخشت، وإخراج ماندو العدل.
تشمل أعمال تارا عبّود التلفزيونية مسلسل مدرسة الروابي للبنات 2 الذي عُرض على نتفليكس، ضمن قائمة أعمالها الأصلية، محققاً أعلى نسبة مشاهدة في العالم وقت انطلاقه. والمسلسل من تأليف تيما الشوملي، شيرين كمال وإسلام الشوملي، وإخراج تيما الشوملي، وشاركت تارا في بطولته مع كيرا يغنم، رنيم هيثم، ومحمد نزار.
وعلى المستوى العالمي، شاركت تارا في بطولة مسلسل Culprits الذي تنتجه Disney+ UK ضمن سلسلة أعمالها الأصلية، وفيلم الإثارة والأكشن Rebel الذي شارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وذلك بعد عرضه عالمياً في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 75.

تارا عبود اخبار الفن نجوم الفن

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