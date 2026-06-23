تفاصيل التقديم للأفلام والمشروعات الوثائقية بمهرجان FIFDH

أعلن مهرجان الفيلم والمنتدى الدولي لحقوق الإنسان (FIFDH) عن فتح باب التقديم للأفلام والمشروعات الوثائقية الطموحة التي تسعى إلى إحداث تأثير مجتمعي حقيقي، وذلك ضمن برنامج التأثير الخاص بدورته الخامسة والعشرين المقبلة.

ويدعو البرنامج صُنّاع الأفلام الوثائقية وفرق العمل الملتزمة بقضايا حقوق الإنسان والتغيير الاجتماعي إلى التقدم بأفلام مكتملة تمتلك حملات تأثير جاهزة أو قيد التنفيذ، بالإضافة إلى المشروعات الموجودة في مراحل إنتاج متقدمة والتي تسعى إلى تطوير استراتيجيات وحملات تأثير فعّالة.

ويعمل برنامج التأثير في المهرجان على ربط صُنّاع الأفلام بشبكة واسعة من الجهات الفاعلة في مجال التأثير الاجتماعي، مستفيدًا من موقعه في قلب جنيف الدولية، التي تضم منظمات دولية وصنّاع سياسات ومؤسسات مانحة وشركاء من مختلف أنحاء العالم.



ويتضمن البرنامج سنويًا:

اختيار ما بين 12 و16 فيلمًا ومشروعًا وثائقيًا متميزًا.

تدريب فرق العمل المختارة على تصميم وتطوير حملات التأثير المجتمعي.

ربط المشروعات المختارة بشركاء محتملين وجهات تمويل ودعم.

بناء علاقات طويلة الأمد مع صُنّاع الأفلام المشاركين ومتابعة تطور مشاريعهم.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة الأفلام الوثائقية على تجاوز حدود العرض التقليدي، وتحويلها إلى أدوات فعالة للتوعية والتغيير والتأثير في السياسات والمجتمعات.

ويُعد البرنامج فرصة مهمة لصُنّاع الأفلام الراغبين في توسيع نطاق تأثير أعمالهم والوصول إلى شبكة دولية من الخبراء والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والتنمية والتغيير الاجتماعي.