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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شريف دسوقي في أمسية «ع الرايق» ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري

شريف دسوقي
شريف دسوقي
قسم الفن

يواصل المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، فعاليات دورته التاسعة عشرة، من خلال تقديم أمسية خاصة لفن الحكي بعنوان «ع الرايق»، يحييها الفنان شريف دسوقي، وذلك في الثامنة مساء الأحد 28 يونيو الجاري بسينما مركز الحضارة في دار الأوبرا المصرية، على أن يكون الدخول مجانيًا بأسبقية الحضور نظرًا لمحدودية عدد المقاعد.
 

وتأتي هذه الفعالية ضمن توجه المهرجان نحو تنويع أنشطته الفنية والثقافية، وإتاحة مساحات أوسع للتجارب الإبداعية المختلفة، بما يسهم في تعزيز التواصل المباشر بين الفنانين والجمهور، وإحياء فن الحكي بوصفه أحد الفنون الأصيلة المرتبطة بالوجدان الشعبي المصري.
 

ويقدم شريف دسوقي خلال الأمسية مجموعة من الحكايات والمواقف الإنسانية المستوحاة من تفاصيل الحياة اليومية، بأسلوبه المميز الذي يجمع بين البساطة والعفوية وروح الدعابة، في تجربة فنية تعتمد على التفاعل المباشر مع الجمهور. وقد سبق أن قدم دسوقي عرض «ع الرايق» في عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث حظي بتفاعل جماهيري واسع وإشادة كبيرة.
 

ويُعد شريف دسوقي من أبرز الفنانين الذين جمعوا بين التمثيل والتأليف والإخراج وفن الحكي، وشارك في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية الهامة.

المهرجان القومي للمسرح المصري شريف دسوقي صور شريف دسوقي

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