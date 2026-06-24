هند الضاوي: كراهية لبنان لإسرائيل متجذرة في الوجدان اللبناني من قبل تأسيس حزب الله

شنّت الإعلامية هند الضاوي هجوماً حاداً على كابتن إيلا المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي من أصول عربية وفلسطينية، رداً على ادعاءات الأخيرة بأن "اللبنانيين لا يكرهون إسرائيل وأن حزب الله هو حزب شيطان يحمل أيديولوجية خارجية".

وفندت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، تصريحاتها، الرواية الإسرائيلية جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن كافة أطياف الشعب اللبناني بمختلف طوائفه وأعراقه يجمعون على اعتبار إسرائيل "دولة عدو"، وأوضحت أن هذا العداء متجذر وراسخ في الوجدان اللبناني منذ ما قبل تأسيس "حزب الله"، مشيرة إلى أن مصطلح "العدو الإسرائيلي" هو الوصف البديهي والسائد لدى جميع اللبنانيين في الشارع وعلى شاشات التلفاز.

وانتقدت هند الضاوي بشدة التناقض الصارخ للمتحدثة الإسرائيلية، مستنكرة كيف لشخصية من أصول عربية وفلسطينية ومسلمة أن تتبنى أيديولوجية صهيونية تخدم مصالح كيان يحتل أرضها ويقتل أبناء شعبها، ورداً على اتهامات المتحدثة، وصفتها بأنها "شيطانة مزروعة داخل الأراضي الفلسطينية".

الصواريخ والغارات الإسرائيلية لا تستهدف المقاتلين فحسب

وسخرت الإعلامية هند الضاوي من حديث المتحدثة الإسرائيلية عن أنه "لا بديل عن التواصل"، متسائلة باستنكار عن طبيعة هذا التواصل في ظل استمرار جيش الاحتلال بقصف اللبنانيين بالأسلحة والقنابل المحرمة دولياً، وشددت على أن الصواريخ والغارات الإسرائيلية لا تستهدف المقاتلين فحسب، بل تقتل المدنيين وتروع الأطفال الآمنين.