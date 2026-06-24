محافظ الوادي الجديد تبحث دفع معدلات التنفيذ بمشروع محطة مياه شرب شمال باريس

اختتمت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، جولتها الميدانية الموسعة بمركز باريس، بتفقد محطة مياه شمال المركز، الجاري تنفيذها ضمن خطة إنشاء 14 محطة بمراكز المحافظة، ترافقها المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، و علي نجاح رئيس مركز ومدينة باريس.

حيث تابعت الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بإشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بنسبة تنفيذ بلغت نحو 74%، فيما تُقدر التكلفة الإجمالية للمحطة بنحو 60 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية تصل إلى 6400 متر مكعب/ يوم.

كما استمعت إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع، والتي تشمل عدد (2) بئر إنتاج، ومحطة لإزالة الحديد والمنجنيز، ومبنى المحولات، بالإضافة إلى تركيب وحدة توليد "ديزل" احتياطية لضمان استمرار تشغيل المحطة عند انقطاع التيار الكهربائي، مشددةً على سرعة إنهاء إجراءات استئناف الأعمال بعد سحبها من جانب الشركة المنفذة من المقاول للتقاعس في معدلات التنفيذ.