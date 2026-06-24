أخبار الوادي الجديد: المحافظ تتابع انتظام سير امتحانات الثانوية العامة.. وتتفقّد مبنى إدارة التضامن الاجتماعي بباريس

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

في مستهل جولتها التفقدية بمركز باريس

محافظ الوادي الجديد تتابع انتظام سير امتحانات الثانوية العامة

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، عددًا من لجان امتحانات الثانوية العامة خلال جولتها التفقدية صباح اليوم بمركز باريس، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير الامتحانات والاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام، ترافقها المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، وعلي نجاح رئيس المركز، والدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

حيث تابعت انتظام أعمال اللجان وتوافر كافة الاحتياجات اللوجستية وتطبيق الإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب داخل اللجان، مشددةً على سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات قد تطرأ خلال فترة الامتحانات، وتوفير سبل الراحة للطلاب والملاحظين. كما التقت بعدد من الطلاب وأولياء الأمور، متمنيةً لهم التوفيق والنجاح.

لبحث استغلاله..

محافظ الوادي الجديد تتفقّد مبنى إدارة التضامن الاجتماعي بباريس

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، مبنى إدارة التضامن الاجتماعي بمركز باريس، ترافقها المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، وعلي نجاح رئيس مركز ومدينة باريس، ومحمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

واطلعت المحافظ على الإمكانات والتجهيزات المتاحة بالمبنى لبحث الاستفادة من الطابق الثاني لتخصيصه مقرًا لمدرسة التمريض بالتعاون بين المحافظة وشركاء التنمية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول الحكومية وإعداد وتأهيل الكوادر التمريضية اللازمة لخدمة القطاع الصحي بالمركز.

كما بحثت استغلال الطابق الأول لتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة لأبناء المركز ضمن المنحة المقدمة من السفارة الكندية، موجهةً بإعداد تصور فني متكامل لاستغلال المساحات الشاغرة واستيفاء المتطلبات اللازمة لتجهيز المبنى وتشغيله وفق الاشتراطات المعتمدة.

محافظ الوادي الجديد تبحث دفع معدلات التنفيذ بمشروع محطة مياه شرب شمال باريس

اختتمت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، جولتها الميدانية الموسعة بمركز باريس، بتفقد محطة مياه شمال المركز، الجاري تنفيذها ضمن خطة إنشاء 14 محطة بمراكز المحافظة، ترافقها المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشؤون الهندسية ومتابعة المشروعات، والأستاذ علي نجاح رئيس مركز ومدينة باريس.

حيث تابعت الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بإشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بنسبة تنفيذ بلغت نحو 74%، فيما تُقدر التكلفة الإجمالية للمحطة بنحو 60 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية تصل إلى 6400 متر مكعب/ يوم. كما استمعت إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع، والتي تشمل عدد (2) بئر إنتاج، ومحطة لإزالة الحديد والمنجنيز، ومبنى المحولات، بالاضافة إلى تركيب وحدة توليد "ديزل" احتياطية لضمان استمرار تشغيل المحطة عند انقطاع التيار الكهربائي، مشددةً على سرعة إنهاء إجراءات استئناف الأعمال بعد سحبها من جانب الشركة المنفذة من المقاول للتقاعس في معدلات التنفيذ