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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الإسماعيلية تعلن خطة القوافل الطبية المجانية لشهر أكتوبر الجاري

خطة القوافل
خطة القوافل
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية عن خطة تنفيذ القوافل الطبية المجانية خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وخطة وزارة الصحة والسكان للوصول بالخدمات الطبية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن القوافل تستهدف تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين بالمجان، مع التركيز على المناطق النائية والأكثر احتياجاً.

وجاء جدول تنفيذ القوافل خلال شهر أكتوبر كالتالي:
- مركز ومدينة الإسماعيلية:*ةيومي ٣ و ٤ أكتوبر
- مركز ومدينة أبو صوير: يومي ٥ و ٦ أكتوبر
- مركز ومدينة فايد:يومي ١٢ و ١٣ أكتوبر
- مركز ومدينة التل الكبير:يومي ١٩ و ٢٠ أكتوبر
- مركز ومدينة القصاصين:يومي ٢٦ و ٢٧ أكتوبر

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة بثينة بركات، منسق القوافل العلاجية بالمديرية، أن القوافل تقدم خدماتها الطبية مجاناً في تخصصات الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل المعملية وصرف الأدوية مجاناً، وخدمات التثقيف والتوعية الصحية.

وأضافت أنه يتم تحويل عدد من الحالات التي تستدعي استكمال الفحوصات أو إجراء تدخلات طبية متقدمة إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستكمال العلاج اللازم.

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