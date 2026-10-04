كلب يثير الذعر في شوارع ساقلتة.. إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال

أصيب 10 أشخاص، بينهم عدد من الأطفال، بجروح وخدوش متفرقة؛ إثر واقعة عقر كلب لهم بشكل جماعي بمنطقة كوبري الشرفة بدائرة مركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج، في واقعة أثارت حالة من الذعر بين الأهالي، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى ساقلتة المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بإصابة عدد من المواطنين لتعرضهم لعقر كلب بمنطقة كوبري الشرفة بدائرة مركز ساقلتة، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى مكان الواقعة، وبدأت في فحص ملابساتها للوقوف على أسبابها.

10 مصابين بينهم أطفال

وبالفحص تبين استقبال مستشفى ساقلتة المركزي 10 مصابين، تنوعت إصاباتهم بين جروح وخدوش بأماكن متفرقة من الجسم، وجاءت بياناتهم كالتالي:

المصاب مصطفى ر. ح، 12 عامًا، من عرب بني واصل، مصاب بجرح في القدم اليمنى، وعبدالله ع. أ، 36 عامًا، من سفلاق، مصاب بخدش بسيط بالساق اليسرى، كما أصيبت فردوس ع. ا، 22 عامًا، من عرب بني واصل، بجرح في الساق اليمنى، وإسراء خيري ع، 15 عامًا، من عرب بني واصل، بجرح في القدم.

وشملت الإصابات الطفل مالك ع. م، 6 سنوات، من ساقلته، والذي أصيب بخدش في القدم اليسرى، والطفل ياسين م. ا، 9 سنوات، من ساقلته، مصابًا بجروح في الظهر، إلى جانب رانيا ع. ر، 12 عامًا، من ساقلته، مصابة بجرح في القدم اليسرى.

كما استقبل المستشفى الطفلة جنة ب. ر، عامين ونصف، من الطوايل الغربية، مصابة بخدش في القدم، وحمادة ع. م، 11 عامًا، من ساقلته، مصابًا بجرح في الساق اليمنى، بالإضافة إلى ريتاج ا. ن، من ساقلتة، والتي أصيبت بخدش في الظهر.

وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين داخل مستشفى ساقلته المركزي، مع متابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم، فيما لم تشر البيانات الأولية إلى وجود إصابات تهدد حياتهم.