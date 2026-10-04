برلماني: التمويل والتيسيرات ركيزة لزيادة تواجد الشركات المصرية بالأسواق الإفريقية

أشاد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ بتصريحات وزير الاستثمار بشأن دعم انخراط الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية، مؤكدا أنها خطوة لدعم الإنتاج المحلي، وفتح فرص جديدة أمام الشركات المصرية، وتعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع إقليميًا.

و أوضح " سمير " في تصريحات خاصة أن التوسع في الأسواق الإفريقية يمثل فرصة واعدة أمام الشركات المصرية لزيادة حجم أعمالها، والوصول إلى أسواق جديدة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة داخل القارة.

توفير حزمة متكاملة من التيسيرات



وأشار إلى أن دعم الشركات المصرية للتوسع خارج السوق المحلي يتطلب توفير حزمة متكاملة من التيسيرات والحوافز، إلى جانب تسهيل إجراءات التمويل والتصدير، بما يساعد الشركات على تجاوز التحديات المرتبطة بدخول أسواق جديدة وتعزيز قدرتها على المنافسة.

جاء ذلك بعد أن التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أدماسو تاديسي، رئيس مجموعة بنك التجارة والتنمية الأفريقي (TDB)، على هامش منتدى العلمين أفريقيا،لبحث فرص تعزيز التعاون في مجالات تمويل التجارة والاستثمار، بحضور رؤساء الهيئة العامة للاستثمار وجهاز التمثيل التجاري وهيئة تنمية الصادرات والصندوق السيادي.



وتناول اللقاء فرص الاستفادة من الأدوات التمويلية التي تتيحها مجموعة بنك التجارة والتنمية الأفريقي، ودعم الشركات المصرية العاملة في القطاعات المختلفة ، إلى جانب بحث سبل مساندة الشركات المصدرة الراغبة في التوسع بالأسواق الأفريقية.