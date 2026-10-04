حسن المستكاوي: مواجهة منتخب مصر وجنوب أفريقيا اختبار حقيقي للتوأم

أكد الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي، أن مواجهة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا تمثل اختبارًا قويًا للفراعنة، مشيرًا إلى أن تقييم أداء المنتخب الوطني يجب أن يرتبط دائمًا بمستوى وقوة المنافس.

وكتب حسن المستكاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ضمن سلسلة «خواطر مستكاوية»: «اللعب مع جنوب أفريقيا تجربة ودية قوية للمنتخب. تقييم أداء فريقنا القومي يرتبط في الأصل بقوة المنافس».

وأشار المستكاوي إلى أن الفوز الكبير الذي حققه منتخب مصر على جنوب السودان بخماسية نظيفة، لا يعكس بالضرورة قوة أداء الفراعنة، بسبب الفارق في المستوى بين المنتخبين.

وقال: «ومن هنا أشير إلى الانتصار الكبير لفريقنا القومي على فريق جنوب السودان بخمسة أهداف نظيفة، فهو انتصار لا يستحق الاحتفال بالأداء، لأننا بوضوح لم نكن نواجه فريقًا بمعنى الكلمة».

وأضاف: «مرة أخرى تقييم أداء المنتخب يرتبط بمستوى أداء المنافس. خمسة أهداف في مرمى جنوب السودان قد تساوي هدفًا واحدًا في مرمى جنوب أفريقيا».

مصر تواجه جنوب أفريقيا وديًا

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام وإبراهيم حسن، لخوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، ضمن الأجندة الدولية الحالية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات «أون سبورت» المفتوحة.

مشوار منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره جنوب السودان بنتيجة 5-0، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2027، المقرر إقامتها في أوغندا وكينيا وتنزانيا.

واستهل الفراعنة مشوارهم في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتأتي مواجهة جنوب أفريقيا كاختبار مهم لمنتخب مصر، خاصة في ظل قوة المنافس، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى الوقوف على مستوى اللاعبين وتجربة بعض العناصر والخطط قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.