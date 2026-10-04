خالد الدرندلي: حذف اسم الجهاز الفني من خبر وصول بعثة منتخب مصر إلى جنوب السودان سيخضع للتحقيق

قال خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر في جنوب السودان، إن حذف اسم الجهاز الفني من خبر وصول البعثة لا يمثل أزمة بالنسبة له من الناحية الشخصية، لكنه قد يكون محل تحقيق إذا ثبت وجود تجاوز في حقه كرئيس للبعثة.

رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر في جنوب السودان

وأوضح الدرندلي: «من إمتى بعثة بتطلع برئاسة المدير الفني؟ ده مش موجود، لا في أصول المهنة ولا في البروتوكول»، مؤكدًا أنه لا يمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يتابع ما يُكتب عنها.

وأضاف: «ولا يفرق معايا الكلام ده ولا يهز شعرة فيَّ، لكن لما تيجي لأصول المهنة وتحس إن فيه إهانة متعمدة أو تجاوز في حاجة من حقك إنت كرئيس بعثة، هنا الموضوع يختلف وهيكون في تحقيق».