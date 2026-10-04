خالد الدرندلي عن حذف اسمه من خبر بعثة المنتخب: من امتى البعثة بتطلع برئاسة المدير الفني؟

علق خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر في جنوب السودان، على حذف اسمه من خبر وصول بعثة الفراعنة، مؤكدًا أن رئاسة البعثة لها أصول وبروتوكول واضح.

وقال الدرندلي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «من إمتى بعثة بتطلع برئاسة المدير الفني؟ ده مش موجود، لا في أصول المهنة ولا في البروتوكول»، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتعلق بما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما بما وصفه بأنه تجاوز في حق رئيس البعثة.

وأضاف: «أنا أصلًا ما عنديش سوشيال ميديا، وعمري ما بقرأ، ولا يفرق معايا الكلام ده ولا يهز شعرة فيَّ، لكن لما تيجي لأصول المهنة وتحس إن فيه إهانة متعمدة أو تجاوز في حاجة من حقك إنت كرئيس بعثة، هنا الموضوع يختلف وهيكون في تحقيق»



