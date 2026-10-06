5695 فرصة عمل بـ 56 مصنعاً وشركة في مدينتي العاشر من رمضان والصالحية

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بجهود مديرية العمل بالشرقية في توفير 5695 فرصة عمل شاغرة للشباب داخل 56 مصنعا وشركة بالقطاع الخاص، ليُدر عليهم دخلاً ثابتاً ليحيوا حياة كريمة.

ووجه مدير مديرية العمل بالتواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته بجانب توفير فرص عمل لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شريكا أساسيا في بناء وتنمية المجتمع.

وفي هذا السياق، أوضح أحمد عبد الهادي، وكيل وزارة العمل بالشرقية، قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته.

وذكر أنه تم توفير 5695 وظيفة شاغرة بالقطاع الخاص بالعاشر من رمضان والصالحية.

وللتعرف على الوظائف الشاغرة، يمكن التوجه لمقر مديرية العمل (الإدارة العامة لبحوث العمالة) الكائنة بالدور الرابع علوي - برج البريد - بجوار بنك الإسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق.