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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ هندسة يكشف دور مشروعات النقل في جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد

الطرق
الطرق
محمد البدوي

أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أن مشروعات الطرق والنقل التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة تجاوزت فكرة إنشاء الطرق والكباري فقط، وأصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

حركة التجارة والاستثمار والأمن

وأوضح الدكتور حسن مهدي، خلال مداخلة عبر تقنية «زووم» ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة DMC، أن قطاع النقل يرتبط بصورة مباشرة بمختلف مجالات التنمية، فضلًا عن علاقته بحركة التجارة والاستثمار والأمن القومي، مشيرًا إلى أن التطوير لم يقتصر على شبكة الطرق، وإنما شمل أيضًا السكك الحديدية والموانئ والمناطق اللوجستية والموانئ الجافة.

وأشار أستاذ هندسة الطرق والنقل إلى أن هذه المشروعات أسهمت في بناء منظومة نقل متكاملة تربط مختلف المحافظات، وتدعم حركة البضائع والأفراد، بما ينعكس على النشاط الاقتصادي ويدعم فرص الاستثمار في المناطق المختلفة.

تطوير شبكة النقل

وأضاف أن تطوير شبكة النقل أصبح عاملًا رئيسيًا في فتح مجالات جديدة للتنمية، خاصة مع ربط المناطق المختلفة بشبكات طرق ومحاور حديثة، بما يسهل انتقال المواطنين والبضائع ويعزز الترابط بين المحافظات.

تحسين حركة المرور

وأكد أن منظومة النقل الحديثة لم تعد تستهدف تحسين حركة المرور فقط، وإنما أصبحت وسيلة لتهيئة البنية الأساسية اللازمة لإقامة مشروعات جديدة، وخلق مجتمعات عمرانية واقتصادية قادرة على استيعاب الأنشطة المختلفة.

تطوير شبكة النقل الطرق الطرق والكباري المواصلات

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