مصرع شاب وإصابة اثنين في حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق معجون بالفيوم

لقي شاب مصرعه ، وأصيب آخران في حادث تصادم دراجتين ناريتين، وقع على طريق معجون بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم اليوم، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة ونقل جثمان المتوفى لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بوقوع الحادث

وتلقت الأجهزة المعنية ، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق معجون بدائرة مركز إطسا ووجود حالة وفاة ومصابين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع المصابين.

مصرع شاب وإصابة اثنين

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق معجون مما أسفر عن مصرع شاب يُدعى محمود محمد ويبلغ من العمر 22 سنة كما أسفر الحادث عن إصابة شخصين آخرين وجرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الفرق الطبية بالمستشفى فيما جرى نقل جثمان الشاب المتوفى لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

التحقيق في ملابسات الحادث

وتباشر الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات حادث التصادم وتحديد كيفية وقوعه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتواصل الأجهزة المعنية جهودها للتعامل مع آثار الحادث واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المتوفى والمصابين.