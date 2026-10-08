مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم موتوسيكل وجرار زراعي بطريق الشوامي ببلقاس

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر،، إثر حادث تصادم دراجة نارية «موتوسيكل» بجرار زراعي، على طريق الشوامي بمركز بلقاس في محافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا بوقوع حادث تصادم

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه وتم الدفع بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين مصرع شخص مجهول الاسم والعنوان، يبلغ من العمر مايقرب من 25 عامًا،.



كما أسفر الحادث عن إصابة محمد عزوز محمد، 19 عامًا، من الستاموني ببلقاس، بكسر مفتوح بالقدمين اليمنى واليسرى، وجرح قطعي بالرأس.

تم نقل المصاب إلى مستشفى بلقاس لتلقي العلاج، فيما تم إيداع جثمان المتوفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.