القومي للأمومة يتدخل لحماية طفل تعرض للتعـ.ذيب على يد والده بالدقهلية

تابع المجلس القومي للطفولة والأمومة، من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل، واقعة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طفل يبلغ من العمر 9 أعوام للعنف والتعذيب على يد والده بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وبحسب ما تم رصده ومتابعته، فقد قام والد الطفل بأخذ الطفل وشقيقيه عنوة من والدتهم، والتعدي على الطفل بالضرب والتعذيب، على خلفية توجهه إلى والدته لرؤيتها. كما اصطحبه والده إلى مكان بعيد عن أعين الجيران، وقام بتقييده والاعتداء عليه، ووضعه في حفرة كان قد حفرها، لمنعه من الاستغاثة، فيما تدخل عدد من الجيران لإغاثة الطفل نتيجة شدة الاعتداء الذي تعرض له.

وعلى الفور، وجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، باتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لحماية الطفل وضمان سلامته، وإبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الواقعة. كما وجهت بتقديم كامل أوجه الدعم والرعاية للطفل ووالدته وشقيقيه، مع توفير الدعم النفسي المتخصص للطفل لمساعدته على تجاوز الآثار النفسية المترتبة على ما تعرض له.

كما وجهت الدكتورة سحر السنباطي بإحالة الواقعة إلى الوحدة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الدقهلية، ووحدتها الفرعية بمركز ومدينة السنبلاوين، لمتابعة حالة الطفل واتخاذ التدابير اللازمة في ضوء أحكام قانون الطفل، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير الحماية والرعاية اللازمة له ولشقيقيه.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس رصد الواقعة وتابع إجراءات التعامل معها، في ضوء اختصاصاته المقررة بموجب المادة (9) من القانون رقم 182 لسنة 2023 بإعادة تنظيم المجلس، والتي تتضمن تلقي ودراسة الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الطفل، وإحالتها إلى جهات الاختصاص والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلًا عن توفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات.

وأشار إلى أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها، بشأن ما نُسب إلى المتهم من تعريض الطفل للخطر والاحتجاز والضرب والتعذيب والشروع في قتله، وأصدرت قرارًا بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع تسليم الطفل وشقيقيه إلى والدتهما، عقب أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتهم والمحافظة عليهم وعدم تعريضهم للخطر.

وأكد الأستاذ صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، استمرار خط نجدة الطفل في متابعة الحالة وتقديم أوجه الدعم القانوني والنفسي للطفل وأسرته، فضلًا عن متابعة المسار القضائي للواقعة بما يضمن صون حقوق الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى.

وأوضح أن الوحدة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الدقهلية والوحدة الفرعية بمركز ومدينة السنبلاوين تواصلان متابعة حالة الطفل، والعمل على توفير الدعم النفسي اللازم له، وإخضاعه لجلسات دعم نفسي بأحد المراكز المتخصصة، إلى جانب تقديم الإرشاد الأسري لوالدته، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال.

ووجه المجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر إلى النيابة العامة، ممثلة في مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، والوحدة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الدقهلية والوحدة الفرعية بمركز ومدينة السنبلاوين، تقديرًا لجهودهم وتعاونهم في اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لحماية الطفل وشقيقيه، وصون حقوقهم وتحقيق مصلحتهم الفضلى.

وناشد المجلس المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي واقعة تشكل خطرًا على الأطفال أو تتضمن أي شكل من أشكال العنف أو الإساءة، من خلال خط نجدة الطفل المجاني 16000، الذي يعمل على مدار 24 ساعة، أو عبر تطبيق «واتساب» على الرقم 01102121600، مؤكدًا أن الإبلاغ المبكر يمثل خطوة أساسية نحو سرعة التدخل وتوفير الحماية اللازمة للأطفال.