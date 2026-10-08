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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الإسكندرية تبحث تعزيز التعاون مع المكتب الثقافي الكويتي

اجتماع بجامعة الإسكندرية
اجتماع بجامعة الإسكندرية
أحمد بسيوني

بحث الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، مع الدكتور خالد المحارب، رئيس المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت بالقاهرة، وريم عبد الوهاب نقي، مساعد الملحق الثقافي، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمي بين جامعة الإسكندرية ودولة الكويت، ومتابعة أوضاع الطلاب الكويتيين الدارسين بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هالة مقلد، المدير التنفيذي لإدارة الوافدين.

بحث آليات دعم التعاون في المجالات التعليمية والبحثية

تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آليات دعم التعاون في المجالات التعليمية والبحثية، إلى جانب مناقشة أوضاع الطلاب الكويتيين وسبل توفير الرعاية والدعم اللازمين لهم، وتذليل أي تحديات قد تواجههم بما يضمن انتظام دراستهم واستفادتهم من الإمكانات التعليمية والبحثية التي توفرها الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر ودولة الكويت، وما تشهده من تعاون متميز في مختلف المجالات، لاسيما التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص جامعة الإسكندرية على مواصلة تعزيز علاقاتها مع المؤسسات التعليمية والثقافية الكويتية، وتوفير بيئة أكاديمية داعمة للطلاب الكويتيين والطلاب الوافدين بوجه عام، كما أكد أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجامعة والمكتب الثقافي الكويتي، بما يسهم في متابعة شؤون الطلاب وتلبية احتياجاتهم ودعم مسيرتهم الأكاديمية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور خالد المحارب عن تقديره لإدارة جامعة الإسكندرية، وحرصها على تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للطلاب الكويتيين، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المكتب الثقافي والجامعة بما يوفر أفضل الظروف التعليمية للطلاب، ويدعم تطلعاتهم الأكاديمية والعلمية.

وأشادت ريم عبد الوهاب نقي بجهود الجامعة في رعاية الطلاب الكويتيين، مؤكدة أهمية التواصل المستمر بين المكتب الثقافي والجامعة لمتابعة شؤون الطلاب وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتواصل خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز التعاون الأكاديمي والتعليمي بين جامعة الإسكندرية والمؤسسات التعليمية والثقافية بدولة الكويت.

وفي ختام اللقاء، كرّم الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم الدكتور خالد المحارب، تقديرًا لتفانيه في عمله وتعاونه المستمر مع الجامعة، ودعمه لجهود رعاية الطلاب الكويتيين الدارسين بجامعة الإسكندرية.

الإسكندرية دولة الكويت المكتب الثقافي مساعد الملحق الثقافي التعاون الأكاديمي

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