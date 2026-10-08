قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكسيوس: الجيش الأمريكي تلقى تعليمات بالاستعداد لاستئناف الحرب على إيران
الرئيس السيسي: هناك قواسم مشتركة تجمع الحضاراتين المصرية والكورية
بعد غنائها أمام الرئيس.. أيمن بهجت قمر يحتفي بوصول "فيها حاجة حلوة" إلى كوريا
حساسات وذكاء اصطناعي.. الزراعة تختبر حلولًا ذكية لتوفير مياه الري
الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثالث| الأسبوع الأسود يشل فرنسا.. والحكومة تفرج عن احتياطي الديزل
قطع المياه عن بعض الشوارع في الجيزة .. المواعيد والأماكن
محافظ جنوب سيناء يتابع حركة العابرين بمنفذ طابا ويؤكد تيسير الإجراءات
لبنان: الجيش ينفذ واجباته جنوب الليطاني وإسرائيل تمتنع عن التزاماتها
نائب رئيس شباب "الوفد": تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تعكس جهلاً بالتاريخ وعمى عن قدرات مصر
لا مكافآت ولا صور أو قمصان.. اتحاد بنين يعبر عن غضبه بعد مباراة الأرجنتين في وداع ميسي
الدفاع التركية: نشر قواتنا في السعودية سيتم وفق الدستور والقوانين
استخراج قيد عائلي للزوج بالموبايل.. الرابط والخطوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية؟.. فوائد صحية عديدة

البامية
البامية
ريهام قدري

تعد البامية من الخضروات التي تجمع بين الطعم المميز والقيمة الغذائية، إذ تحتوي على الألياف الغذائية ومجموعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية، لذلك فإن تناولها ضمن نظام غذائي متوازن قد يمنح الجسم عددًا من الفوائد الصحية.

تحسين عملية الهضم

تحتوي البامية على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، التي تساعد على دعم حركة الجهاز الهضمي وتحسين انتظام الأمعاء، كما يمكن أن تساهم الألياف في تغذية البكتيريا النافعة الموجودة في الجهاز الهضمي.

زيادة الشعور بالشبع

تساعد الأطعمة الغنية بالألياف، ومنها البامية، على الشعور بالامتلاء لفترة أطول، وهو ما قد يجعلها اختيارًا مناسبًا لمن يرغبون في تنظيم كمية الطعام التي يتناولونها ضمن نظام غذائي متوازن.

دعم مستويات السكر في الدم

يمكن للألياف الموجودة في البامية أن تساعد على إبطاء عملية امتصاص الكربوهيدرات، وهو ما قد يكون مفيدًا في الحفاظ على استقرار مستويات سكر الدم. ومع ذلك، لا ينبغي اعتبار البامية علاجًا لمرض السكري أو استخدامها بدلًا من الأدوية الموصوفة.

مصدر لمضادات الأكسدة

توفر البامية عددًا من المركبات النباتية ومضادات الأكسدة، إلى جانب فيتامين C، والتي تساعد في حماية الخلايا من تأثير الإجهاد التأكسدي.

دعم صحة القلب

يمكن أن تساهم الألياف والمركبات النباتية الموجودة في البامية ضمن النظام الغذائي الصحي في دعم صحة القلب، خاصة عند تناولها بدلًا من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والملح.

المساهمة في صحة العظام

تحتوي البامية على فيتامين K، بالإضافة إلى بعض المعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم، وهي عناصر يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة العظام ووظائف الجسم المختلفة.

البامية والحمل

تحتوي البامية على حمض الفوليك، وهو من العناصر الغذائية المهمة خلال فترة الحمل، إلا أن تناولها لا يغني عن الحصول على الكمية التي يوصي بها الطبيب من حمض الفوليك أو المكملات المخصصة للحامل.

طريقة تحضير البامية مهمة

تختلف القيمة الغذائية للوجبة بحسب طريقة التحضير؛ فالبامية المطهية بطريقة بسيطة مع كمية مناسبة من الدهون والملح تكون خيارًا أفضل من تحضيرها بالقلي الغزير أو إضافة كميات كبيرة من الدهون.

وفي النهاية، يمكن أن تكون البامية جزءًا مفيدًا من النظام الغذائي المتوازن، خاصة مع تناولها إلى جانب مصادر متنوعة من البروتين والحبوب والخضروات الأخرى.

المصدر: Cleveland Clinic، Healthline، والمكتبة الوطنية الأمريكية للطب (PubMed).

البامية فوائد البامية بامية طريقة عمل البامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

الزمالك

بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة

النوم على صوت القرآن

هل النوم على صوت القرآن عبادة أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

الذهب

دون الـ 49 ألفا.. هبوط جديد في سعر الجنيه الذهب بمصر

محمد عبدالوهاب

محمد عبد الوهاب: أعشق تراب الأهلي.. والبعض كان يراقبني عندما كنت أزور النادي

ترشيحاتنا

كرات البطاطس

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة.. أكلة غير معتادة ليوم الإجازة

الكاكاو

مشروب الطقس البارد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكاكاو؟

نزلات البرد

مع تقلبات الطقس.. اكتشف طرق علاج نزلات البرد عند الأطفال والكبار

بالصور

ابنة نسرين أمين تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة | شاهد

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة والأناقة

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

من الأجمل؟ عارضة أزياء بنفس فستان غادة عبد الرازق تثير الجدل على السوشيال ميديا

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد