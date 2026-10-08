ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية؟.. فوائد صحية عديدة

تعد البامية من الخضروات التي تجمع بين الطعم المميز والقيمة الغذائية، إذ تحتوي على الألياف الغذائية ومجموعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية، لذلك فإن تناولها ضمن نظام غذائي متوازن قد يمنح الجسم عددًا من الفوائد الصحية.

تحسين عملية الهضم

تحتوي البامية على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، التي تساعد على دعم حركة الجهاز الهضمي وتحسين انتظام الأمعاء، كما يمكن أن تساهم الألياف في تغذية البكتيريا النافعة الموجودة في الجهاز الهضمي.

زيادة الشعور بالشبع

تساعد الأطعمة الغنية بالألياف، ومنها البامية، على الشعور بالامتلاء لفترة أطول، وهو ما قد يجعلها اختيارًا مناسبًا لمن يرغبون في تنظيم كمية الطعام التي يتناولونها ضمن نظام غذائي متوازن.

دعم مستويات السكر في الدم

يمكن للألياف الموجودة في البامية أن تساعد على إبطاء عملية امتصاص الكربوهيدرات، وهو ما قد يكون مفيدًا في الحفاظ على استقرار مستويات سكر الدم. ومع ذلك، لا ينبغي اعتبار البامية علاجًا لمرض السكري أو استخدامها بدلًا من الأدوية الموصوفة.

مصدر لمضادات الأكسدة

توفر البامية عددًا من المركبات النباتية ومضادات الأكسدة، إلى جانب فيتامين C، والتي تساعد في حماية الخلايا من تأثير الإجهاد التأكسدي.

دعم صحة القلب

يمكن أن تساهم الألياف والمركبات النباتية الموجودة في البامية ضمن النظام الغذائي الصحي في دعم صحة القلب، خاصة عند تناولها بدلًا من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والملح.

المساهمة في صحة العظام

تحتوي البامية على فيتامين K، بالإضافة إلى بعض المعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم، وهي عناصر يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة العظام ووظائف الجسم المختلفة.

البامية والحمل

تحتوي البامية على حمض الفوليك، وهو من العناصر الغذائية المهمة خلال فترة الحمل، إلا أن تناولها لا يغني عن الحصول على الكمية التي يوصي بها الطبيب من حمض الفوليك أو المكملات المخصصة للحامل.

طريقة تحضير البامية مهمة

تختلف القيمة الغذائية للوجبة بحسب طريقة التحضير؛ فالبامية المطهية بطريقة بسيطة مع كمية مناسبة من الدهون والملح تكون خيارًا أفضل من تحضيرها بالقلي الغزير أو إضافة كميات كبيرة من الدهون.

وفي النهاية، يمكن أن تكون البامية جزءًا مفيدًا من النظام الغذائي المتوازن، خاصة مع تناولها إلى جانب مصادر متنوعة من البروتين والحبوب والخضروات الأخرى.

المصدر: Cleveland Clinic، Healthline، والمكتبة الوطنية الأمريكية للطب (PubMed).