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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخصائي تأهيل نفسي يوضح الوقت المناسب اللي تقدر تعلم ابنك فيه صفات الرجولة

أخصائي تأهيل نفسي يوضح الوقت المناسب اللي تقدر تعلم ابنك فيه صفات الرجولة
أخصائي تأهيل نفسي يوضح الوقت المناسب اللي تقدر تعلم ابنك فيه صفات الرجولة
شيماء جمال

تحدث الدكتور أحمد نبيل، أخصائي التأهيل النفسي والصحة الأسرية، عن الطريقة المناسبة لتنشئة الأطفال الذكور على تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس، قائلا إن اكتساب هذه الصفات لا يرتبط بسن محدد، وإنما يتم بشكل تدريجي وفقًا لقدرة الطفل على تحمل المسؤولية.

وأضاف خلال برنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة MBC MASR2، أن ملامح قدرة الطفل على تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس تبدأ في الظهور بشكل واضح خلال الفترة من 12 إلى 18 عامًا، لافتًا إلى أن هناك فرصة لتعديل بعض السلوكيات حتى سن العشرين، وبعد ذلك يستطيع الشاب أن يعمل على تطوير نفسه وتعديل بعض صفاته.

وأشار إلى أن التربية على تحمل المسؤولية تبدأ من السنوات الأولى للطفل، ولكن ليس الجميع يمتلكون هذا الوعي.

ونوه أن الأهل يمكنهم البدء مع الطفل في سن عامين أو ثلاثة من خلال تكليفه بمهام بسيطة تتناسب مع قدرته، مثل ترتيب ألعابه، ثم ترتيب سريره مع تقدمه في العمر، والحفاظ على أغراضه وممتلكاته عند دخوله المدرسة.

وأوضح أن تعليم الطفل التعامل مع المصروف وكيفية التحكم فيه والتصرف به يمثل أيضًا جزءًا من تدريبه على تحمل المسؤولية، والمسؤوليات يجب أن تزيد معه تدريجيًا.

وشدد على ضرورة عدم تحميل الطفل مسؤوليات تفوق قدرته حتى لا يشعر بالفشل وينهار، وفي الوقت نفسه عدم إعطائه مسؤوليات بسيطة جدًا مقارنة بما يستطيع تحمله، لاننا "بنبني طوبة وطوبة، كما بنبني بشكل تدريجي".

الأطفال أخصائي نفسي تحمل المسئولية تعليم الأبناء تحمل المسئولية الأطفال الذكور

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