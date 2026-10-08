لحظة صادمة في باريس.. متظاهر ملثم ينتزع العلم الإسرائيلي من امرأة في احتجاجات المدارس

انتزع متظاهر شاب ملثم العلم الإسرائيلي من امرأة كانت ترفعه، على هامش تحرك طلاب المدارس الثانوية، في فرنسا في محيط معهد العلوم السياسية بالعاصمة باريس.

العلم الإسرائيلي في احتجاجات المدارس بفرنسا

شهد محيط معهد العلوم السياسية في باريس ، مشهداً مشحوناً بالتوتر على هامش احتجاجات طلاب المدارس الثانوية فبينما كانت امرأة ترفع العلم الإسرائيلي، تجاوز متظاهر شاب ملثم حاجزاً وانتزع العلم منها.

وحاول النائب عن حزب "فرنسا الأبية" (LFI)، توماس بورتس -الذي كان متواجداً في المكان- إيقاف الشاب، لكنه لم ينجح في منعه من المرور.

وفي تصريح لقناة "سي نيوز" (CNews) عقب الحادثة مباشرة، نددت المرأة بما اعتبرته حراكاً يتجاوز مجرد مطالب طلاب المدارس الثانوية، قائلة: "الواقع ليس مجرد مطالب لطلاب المدارس الثانوية؛ إنها ولاءات لحركة حماس، هذا هو الواقع. انظروا، لماذا يرتدي الجميع أقنعة؟".

فردت عليها متظاهرة شابة قائلة: "نحن نرتدي الأقنعة لأن هناك قمعاً هائلاً، هناك قمع هائل".

حينها ردت صاحبة العلم قائلة: "دعمي الكامل لكل قوات الأمن يا سيدتي".

وفي منتصف النهار، أكدت وزارة التربية الوطنية الفرنسية أن وتيرة الاحتجاجات تشهد "تراجعاً ملحوظاً"، موضحة أن "تسعاً من كل عشر مدارس ثانوية تعمل بشكل طبيعي".

ووفقاً لأرقام الوزارة، شهدت 459 مؤسسة تعليمية تعليقاً كلياً أو جزئياً للدروس يوم الأربعاء، مقارنة بـ 891 مؤسسة يوم الثلاثاء. وشملت التحركات والاضطرابات 232 مؤسسة منذ الصباح، مقابل 496 مؤسسة في اليوم السابق وفي التوقيت نفسه.

ومع ذلك، دعا كل من "اتحاد نقابات طلاب المدارس الثانوية" و"اتحاد الطلاب" إلى مواصلة التحرك يوم الخميس، من خلال تنظيم "المرحلة الرابعة" من الاحتجاجات في باريس ومدن أخرى.

كما أعلنت نقابات "Snes-FSU" و"CGT" و"FO" و"Sud" دعمها للحراك ودعت إلى يوم للإضراب والمظاهرات.