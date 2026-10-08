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الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثالث| الأسبوع الأسود يشل فرنسا.. والحكومة تفرج عن احتياطي الديزل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثالث| الأسبوع الأسود يشل فرنسا.. والحكومة تفرج عن احتياطي الديزل

احتجاجات الطلاب تدخل أسبوعها الثالث في فرنسا
احتجاجات الطلاب تدخل أسبوعها الثالث في فرنسا
خاطر عبادة

أغلقت مئات المدارس الفرنسية أبوابها اليوم الخميس، حيث دخلت الاحتجاجات التي يقودها طلاب الثانويات والجامعات أسبوعها الثالث ضد تهالك المدارس ونقص المعلمين، فيما أُطلق عليه "الأسبوع الأسود".


وعلّقت الحكومة استخدام قنابل الصوت بعد حادثة صادمة بُترت فيها يد فتى يبلغ 15 عاماً في وقت سابق من الأسبوع، ما فجّر اتهامات باستخدام مفرط للقوة ووحشية الشرطة ضد قاصرين.

 

احتجاجات الطلاب تدخل أسبوعها الثالث في فرنسا


جذور الاحتجاج: مدارس مكتظة ومتهالكة


ويقول المحتجون إن سنوات من نقص الاستثمار تركت المدارس الفرنسية مكتظة ومتهالكة وتفتقر للموارد والكوادر، في ظل تآكل الخدمات العامة.


ويتزامن الحراك الطلابي مع تصاعد السخط العام في فرنسا بشأن مستويات المعيشة والأجور، وتدهور الخدمات، والخلل السياسي، وقضايا الهجرة والأمن، وهو ما يعزز شعبية تحالف حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف والجبهة الشعبية الجديدة اليسارية على حساب حكومة يمين الوسط.


الحكومة تطرح حلولاً اقتصادية لتهدئة الشارع


وفي محاولة لاحتواء الاضطرابات، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو الأربعاء أن فرنسا ستفرج عن 10 ملايين برميل من احتياطياتها الاستراتيجية من الديزل بسعر التكلفة، لتخفيف ضغوط المعيشة.

وقال ليكورنو في خطاب متلفز إن غضب المتظاهرين "لم يأت من فراغ"، معترفاً بأن الجمهور يشعر "بالإرهاق" من توالي الأزمات.
وأوضح أن طرح المخزون، الذي تم شراؤه قبل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية إثر الحرب الأمريكية الإيرانية، سيخفض أسعار الديزل في المحطات بين 12 و18 سنتاً يورو للتر.


ويأتي القرار بعد موافقة مجموعة السبع، التي تضم فرنسا، الأسبوع الماضي على الإفراج عن 100 مليون برميل من احتياطياتها، بضغط من إدارة ترامب على أوروبا لاستخدام مخزوناتها، فيما تفاقم الاضطرابات في الشرق الأوسط والهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية أزمة عالمية في المنتجات المكررة يتوقع استمرارها حتى العام المقبل.

أزمة مركبة.. انتخابات وديون وغضب شبابي


وتأتي الاحتجاجات في ظل توترات أعمق من أي وقت مضى. ففرنسا مقبلة على انتخابات رئاسية في أبريل، تملك فيها مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان حظوظاً واقعية للفوز، فيما تعيش البلاد أزمة مالية حادة دفعت عوائد السندات الفرنسية للقفز إلى نحو 5% الأربعاء بسبب مخاوف الدين العام.

ويحتج الطلاب على اكتظاظ الفصول ونقص المعلمين وتدهور البنية التحتية التعليمية، لكن الحكومة التي تعاني ضائقة مالية لا تملك سوى تعليق الدروس للسماح لهم بالتعبير عن غضبهم.

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