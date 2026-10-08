قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللحظات الأخيرة في حياة إبراهيم الرفاعي.. اللواء محيي نوح يكشف تفاصيل استشهاده
أسعار السجائر اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في مصر
موتسيبي يعلن تجديد دعم أفريقيا لإنفانتينو قبل انتخابات رئاسة فيفا
حبس منتج شهير 3 سنوات في قضيتي شيكات بدون رصيد
المقاولون العرب يهزم الجونة بثنائية شادي حسين في كأس عاصمة مصر
موعد امتحانات الترم الأول واجازة نصف العام 2027 بالمدارس |ماذا قررت التعليم؟
زاد 5 جنيهات.. تفاصيل أشهر عيار ذهب في الصاغة الآن
بخطوات بسيطة لاستعادة الدعم.. كيفية تقديم تظلم بطاقة التموين 2026 وإعادة المحذوفين
خطر الفيضانات يهدد إثيوبيا.. توقعات بأمطار غزيرة تزامنا مع انتشار الجفاف وانعدام الأمن الغذائي
تفاصيل أزمة الفنان عابد العناني وأحد العاملين داخل كومباوند شهير بسبب قطع المياه
قبل ما تشتري بكرة.. كرتونة البيض تقفز 5 جنيهات وتحركات جديدة في أسعار السكر والزيت والمكرونة
مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة هجمات جماعة الحوثي على مطارَي الملك خالد وأبها الدوليين بالسعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«حماة الوطن»: شراكة مصر وكوريا تنقل العلاقات إلى «اقتصاد المستقبل»

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وصف المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية بأنها تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات المصرية الكورية، مؤكدًا أن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة يفتح مرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي.

وقال صالح إن الزيارة تعكس توجهًا مصريًا واضحًا نحو تنويع الشراكات الدولية، والاستفادة من التجارب التنموية والاقتصادية الناجحة، إلى جانب استقطاب الاستثمارات النوعية التي يمكن أن تسهم في دعم الصناعة المصرية وزيادة الإنتاج والتصدير.

من «معجزة نهر الهان» إلى فرص التكامل مع الاقتصاد المصري

وأوضح القيادي بحزب حماة الوطن أن الشراكة المصرية الكورية تتجاوز الإطار التقليدي للعلاقات الدبلوماسية، وتمثل فرصة للاستفادة من الخبرة الكورية في التصنيع والتكنولوجيا والابتكار.

وأضاف أن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين يمكن أن يعزز حركة التجارة والاستثمار، ويفتح المجال أمام مرحلة أكثر تكاملًا، تستفيد خلالها مصر من قدراتها وموقعها الجغرافي للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار إلى أن التجربة الكورية تقدم نموذجًا مهمًا في الانتقال من اقتصاد يعتمد على مراحل التصنيع الأولى إلى اقتصاد قائم على التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وهو ما يمكن لمصر الاستفادة منه بما يتناسب مع احتياجاتها وإمكاناتها.

توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.. الهدف الأهم

وشدد محمد مجدي صالح على أن القيمة الحقيقية للزيارة تكمن في تحويل التقارب السياسي إلى استثمارات ومشروعات إنتاجية على الأرض، خاصة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

وأوضح أن التعاون مع الشركات الكورية يمكن أن يدعم توطين صناعات متعددة، من بينها الصناعات الهندسية والإلكترونيات والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب النقل الذكي والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في زيادة المكون المحلي ورفع القدرات الإنتاجية.

وأكد أن جذب الشركات الكورية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل فرصة لتعزيز التصنيع الموجه للتصدير، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر في خدمة الأسواق الإقليمية والدولية.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. منصة للاستثمارات الكورية

وأشار القيادي بحزب حماة الوطن إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في ترجمة نتائج الزيارة إلى مشروعات فعلية، من خلال توفير بيئة مناسبة للصناعات التكنولوجية والإنتاجية وربطها بشبكات التجارة العالمية.

وأكد أن وجود استثمارات صناعية كورية داخل مصر لا يقتصر أثره على توفير رؤوس الأموال، وإنما يمتد إلى نقل الخبرات وتطوير سلاسل الإمداد وتدريب العمالة المصرية ورفع القدرة التنافسية للصناعة المحلية.

دبلوماسية التنمية تعزز الأمن القومي

وأكد صالح أن التحرك المصري على المستوى الدولي لم يعد منفصلًا عن الأهداف الاقتصادية والتنموية، معتبرًا أن الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت أحد مكونات حماية المصالح الوطنية وتعزيز الأمن القومي.

وأوضح أن بناء شراكات متنوعة مع القوى الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى يمنح مصر مساحة أوسع للتحرك، ويعزز قدرتها على مواجهة المتغيرات الدولية والاستفادة من الفرص التي تتيحها إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي.

صالح: المطلوب تحويل الزخم السياسي إلى نتائج يشعر بها المواطن

وشدد المستشار محمد مجدي صالح على أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتحويل الزخم الذي شهدته الزيارة إلى مشروعات واستثمارات حقيقية ذات عائد اقتصادي واجتماعي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح الشراكة المصرية الكورية سيقاس بقدرتها على زيادة الإنتاج، وتوطين التكنولوجيا، وخلق فرص عمل، وتعزيز الصادرات، ورفع القيمة المضافة للاقتصاد المصري، بما يجعل نتائج التحرك الخارجي ملموسة على أرض الواقع وينعكس بصورة إيجابية على مسار التنمية ومستوى معيشة المواطنين.

محمد مجدي صالح حماة الوطن المستشار محمد مجدي صالح الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

الشاب المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي

رمضان صبحي

رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

شاب ينهي حياة والديه بطنطا.. والعثور علي الجثتين بعد 3 أيام من الوفاة

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

الدكتور تامر مدكور - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي

بالرقم القومي فقط.. تسهيلات جديدة من التأمين الصحي لتجديد البطاقة لأصحاب المعاشات

ترشيحاتنا

ديانج

لهذا السبب.. ديانج يقترب من الرحيل عن فالنسيا في يناير

الجفالي

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن الجفالي قبل مباراة الأهلي والزمالك

رولاني موكوينا

السبت .. بيراميدز يعقد مؤتمرا صحفيا قبل عودة الدوري

بالصور

مكونات و خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد