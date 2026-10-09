تقرير فلسطيني: إصابة 6 أشخاص في هجوم استهدف خيمة غرب خان يونس

أصيب 6 فلسطينيين، أحدهم بجروح خطيرة، في هجوم استهدف خيمة في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وفقًا لما أفادت به تقارير فلسطينية.

وتُعد منطقة المواصي غرب خان يونس من المناطق التي لجأ إليها آلاف الفلسطينيين النازحين من مناطق مختلفة في قطاع غزة، بعدما اضطروا إلى مغادرة منازلهم جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وتضم المنطقة أعدادا كبيرة من الخيام ومراكز إيواء النازحين، في ظل أوضاع إنسانية صعبة ونقص في الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والرعاية الصحية والصرف الصحي.

وتواجه العائلات النازحة في قطاع غزة مخاطر متواصلة جراء الهجمات التي تطال المناطق التي تؤويها، وسط تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع الإنسانية وصعوبة توفير الحماية للمدنيين.

وتؤكد الأمم المتحدة ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول المساعدات الأساسية إلى المحتاجين في مختلف أنحاء القطاع.