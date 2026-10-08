الهلال الأحمر المصري يمد أهالي غزة بآلاف المساعدات الغذائية والإغاثية

قال كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من العريش، إن قافلة المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة تُعد القافلة رقم 291 التي تنطلق من الأراضي المصرية باتجاه الأراضي الفلسطينية، عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم، محملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها سكان القطاع.

وأوضح كمال خلال مداخلة مع الإعلامية دارين مصطفى، على قناة إكسترا نيوز، أن المساعدات تشمل المواد الغذائية والإغاثية والطبية، إلى جانب المشتقات البترولية اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء في المخابز والمنشآت العامة داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى استمرار الجهود المصرية في هذا الملف من خلال تسيير قوافل المساعدات بصورة يومية.

وأضاف أن الهلال الأحمر المصري يواصل تنسيق عمليات إدخال المساعدات بالتعاون مع نظيره الفلسطيني، بهدف الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة داخل القطاع، لافتًا إلى أن الاحتياجات تزداد مع اقتراب فصل الشتاء، خاصة فيما يتعلق بالملابس الشتوية والأغطية والبطاطين والخيام التي توفر الحماية للنازحين من الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

وأشار مراسل «إكسترا نيوز» إلى استمرار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والطبي لسكان قطاع غزة، موضحًا أن القوافل تواجه عراقيل تحول في بعض الأحيان دون وصولها مباشرة إلى المستفيدين داخل القطاع.

وقال إن هذه العراقيل تشمل كذلك منع دخول بعض الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية أو استكمال العلاج في المستشفيات المصرية، فضلًا عن القيود المفروضة على إدخال بعض المساعدات الإغاثية والإنسانية، ولا سيما المستلزمات الطبية.

وأوضح كمال أن الجانب الإسرائيلي يرفض في بعض الحالات إدخال بعض المستلزمات الطبية، بدعوى أنها تمثل خطرًا على الأمن، ما يؤدي إلى إعادة هذه المساعدات إلى المنطقة اللوجستية التي أنشأتها الدولة المصرية.