استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب مجموعة من المواطنين شرقي منطقة المصدر ومخيمي المغازي والبريج، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني إثر إصابته في الرقبة.

وفي سياق متصل، قصفت مدفعية الاحتلال شمال شرقي مخيم البريج وشرقي دير البلح، وسط القطاع، فيما أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة تجاه دوار بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع ، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وكان 8 فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، استشهدوا أمس الخميس، وأصيب العشرات، جراء الغارات الجوية وعمليات القصف التي نفذتها قوات الاحتلال في مناطق عدة من قطاع غزة.