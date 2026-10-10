"أبو الغضب" في قبضة الأمن.. ضبط 3 متهمين في حملة مكثفة لمكافحة المخدرات بسوهاج

وجهت وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بسوهاج، ضربة أمنية جديدة للعناصر المشتبه في تورطها في الاتجار بالمواد المخدرة، بعدما تمكنت من ضبط 3 متهمين خلال حملة أمنية استهدفت ملاحقة المتورطين في الأنشطة الإجرامية، وأسفرت عن ضبط مخدري الشابو والحشيش وسلاح أبيض ومبلغ مالي ودراجة نارية بحوزة أحدهم.

ماذا حدث؟

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، وملاحقة العناصر المشتبه في تورطها في ترويج السموم المخدرة بمختلف أنحاء المحافظة.

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة طهطا قد كشفت عن نشاط عدد من العناصر المشتبه في تورطها في تجارة المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور جرى تكثيف التحريات وتتبع تحركات المشتبه بهم، وإعداد الأكمنة اللازمة لضبطهم، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وأسفرت الحملة عن ضبط المتهم «ر. ش. أ»، البالغ من العمر 35 عامًا، والشهير بـ«أبو الغضب»، والمقيم بمنطقة كوبري الكشاكي، وعُثر بحوزته على كمية من مخدري الشابو والحشيش، بالإضافة إلى سلاح أبيض ومبلغ مالي ودراجة نارية.

كما تمكنت القوات من ضبط شقيقين، هما «ع. أ. ز»، 25 عامًا، و«م. أ. ز»، 23 عامًا، والمقيمان بطريق القبيصات بدائرة قسم شرطة طهطا، وذلك ضمن التحركات الأمنية التي استهدفت ضبط العناصر المشتبه في تورطها في الاتجار بالمواد المخدرة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة، للوقوف على ملابسات الوقائع المنسوبة إليهم، وفحص المضبوطات واستكمال التحقيقات.

وتأتي الحملة في إطار استمرار جهود الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وملاحقة المشتبه في تورطهم في ترويجها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بدائرة المحافظة.