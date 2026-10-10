استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بتركيب بلاط الإنترلوك بمركز الحسينية بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارية، والوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة أي معوقات لتسريع دخولها الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطنين.

وتابع المهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بتركيب بلاط الإنترلوك والرصف بالخطة الاستثمارية للعام 2026 / 2027، بإجمالي مساحة بلغت 17 ألفا و250 متراً مسطحا، وبتكلفة إجمالية قدرها 11 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 40%، حيث تتواصل حالياً أعمال تقطيع وتجهيز الفورمة وتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجاري تطويرها.

شملت الأعمال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة بالشوارع المحيطة (بنادي الحسينية الرياضي - حي المعاشات) بمساحة إجمالية 9450 متراً مسطحا، وبتكلفة 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال بمنطقة (حي المحجوب) بمساحة إجمالية 7800 متر مسطح، وبتكلفة 5 ملايين جنيه.

وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية استمرار متابعة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالشوارع وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.