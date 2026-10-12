قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من عصام صاصا بعد إيقافه 6 أشهر من نقابة المهن الموسيقية
بيانات البطاقات البنكية تحت الحماية.. عقوبات رادعة لاستخدامها دون حق
ارتفاع محلي واستقرار عالمي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين 12-10-2026
أمطار رعدية واضطراب بالملاحة.. التفاصيل الكاملة لمنخفض جوي يضرب المحافظات الأربعاء
تزامنا مع تقلبات الطقس.. دار الإفتاء: توقعات الأرصاد الجوية أساسها علمي ولا علاقة لها بالتنجيم
سماع الشهود في محاكمة 12 متهما بقضية خلية اللجان الإدارية.. اليوم
جهاد جريشة: الزمالك لا يستحق ركلتي جزاء أمام الأهلي.. وهدفا الأحمر صحيحان
وسط تصاعد التوترات العسكرية الإقليمية.. مباحثات بين وزيري خارجية السعودية وإيران
الأنبا باسيليوس يلتقي راهبات إيبارشية المنيا ويقدم لهن نصائح من واقع الحياة| صور
مصر وماليزيا ترفعان العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وتؤكدان دعم القضية الفلسطينية
3 شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على جنوب قطاع غزة
فريق إغاثة ومساعدات فورية.. قرارات عاجلة من التضامن بشأن حادث الطريق الزراعي بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سماع الشهود في محاكمة 12 متهما بقضية خلية اللجان الإدارية.. اليوم

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الإثنين الموافق 12 أكتوبر 2026، للشهود في محاكمة 12 متهما بقضية خلية اللجان الإدارية بالتجمع، في القضية رقم 4724 لسنة 2025 جنايات التجمع.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة تولي المتهم الأول وآخرين قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأضافت التحقيقات انضمام باقي المتهمين لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهمة تمويل الإرهاب.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 12 متهما خلية اللجان الإدارية إرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك .. الموعد وطرق المشاهدة

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

محافظة البحيرة

تفاصيل رحيل المضيفة المصرية عزة رمزي في هجوم مطار الرياض

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 49 ألفا مجددا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد

فينيسيوس جونيور

فينيسيوس مهدد بالغياب عن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بسبب عقوبة الإيقاف

صبري نخنوخ

زوج فنانة شهيرة في قضية صبري نخنوخ.. المحكمة تستمع لتسجيل مكالمة بشأن واقعة الـ DVR

مفتى السعودية

مفتي السعودية يدعو جنود المملكة للتضحية بأرواحهم في الحرب ضد الحوثيين.. شاهد

ترشيحاتنا

رسميًا: شاومي تبدأ إطلاق تحديث HyperOS 4 الأسبوع المقبل! إليك أولى الأجهزة المستفيدة

رسميًا شاومي تبدأ إطلاق تحديث HyperOS 4 الأسبوع المقبل.. إليك الأجهزة المستفيدة

أخبار السيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات رياضية أوتوماتيك في مصر "الأولى بأرخص سعر"..إطلاق نيسان فرونتير برو عالميًا بهذا السعر

ايكار 03T موديل 2026

سعر ومواصفات ايكار 03T موديل 2026 في السوق السعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد