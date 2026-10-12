سماع الشهود في محاكمة 12 متهما بقضية خلية اللجان الإدارية.. اليوم

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الإثنين الموافق 12 أكتوبر 2026، للشهود في محاكمة 12 متهما بقضية خلية اللجان الإدارية بالتجمع، في القضية رقم 4724 لسنة 2025 جنايات التجمع.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة تولي المتهم الأول وآخرين قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأضافت التحقيقات انضمام باقي المتهمين لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهمة تمويل الإرهاب.