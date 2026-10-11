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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنصورة تستضيف فعاليات HIERO 2026 بمشاركة خبراء ألمان ومصريين

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
همت الحسينى

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات المدرسة الصيفية الدولية HIERO 2026 بجامعة المنصورة، والمتخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتنظم من خلال منصة الدراسات العليا الرقمية «Knowture»، في إطار التعاون الأكاديمي الدولي، وبمشاركة نخبة من الخبراء الألمان والمصريين، إلى جانب طلاب وباحثين من البلدين.

حضر الجلسة الافتتاحية الدكتور محمد عبد اللطيف، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتورة عبير زكريا، عميد كلية التمريض، والدكتور خالد بشير، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتورة يسرا الفار، المدير التنفيذي لمنصة الدراسات العليا الرقمية «Knowture»، إلى جانب وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية ومديري البرامج، وعدد من الطلاب والباحثين من كليات الجامعة.

وأكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن الشراكات الدولية وتكامل الخبرات البحثية يمثلان ركيزة أساسية لتطوير منظومة البحث العلمي، وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين والطلاب للاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم المبادرات التي تجمع الخبرات المصرية والدولية، وتعزز بيئة علمية محفزة على الابتكار وإنتاج المعرفة.

وأضاف أن استضافة المدرسة الصيفية تأتي في إطار توجه الجامعة نحو توسيع التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، وتشجيع إقامة مشروعات بحثية مشتركة تسهم في مواجهة التحديات المستقبلية، وتدعم توظيف المعرفة والتقنيات الحديثة في خدمة البحث العلمي.

وأكد الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المدرسة الصيفية تمثل فرصة لتعزيز التبادل العلمي وبناء قدرات الباحثين، من خلال إتاحة المجال للتفاعل بين التخصصات المختلفة، وتنمية المهارات البحثية والتطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الأنشطة العلمية والتدريبية المصاحبة للمدرسة تتيح للمشاركين تبادل الخبرات ومناقشة الأفكار البحثية، بما يعزز العمل الجماعي والتعاون بين الباحثين والمؤسسات الأكاديمية المصرية والألمانية.

و أعربت الدكتورة فيبكه فيرينا باخمان، مديرة المكتب الإقليمي للهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة، عن تقديرها للتعاون مع جامعة المنصورة واستضافة المدرسة الصيفية، مؤكدة أهمية التواصل بين المؤسسات الأكاديمية المصرية والألمانية، وإتاحة الفرص أمام الطلاب والباحثين لتبادل الخبرات والعمل المشترك.

وأوضحت أن الهيئة الألمانية للتبادل العلمي تدعم التبادل الأكاديمي وبناء القدرات من خلال برامج تشمل ورش العمل التدريبية، وتنمية مهارات إعداد المقترحات البحثية، والتعريف بفرص التعاون والتمويل الدولي، إلى جانب دعم المدارس الصيفية والمؤتمرات والأنشطة العلمية المشتركة.

وفي إطار البرنامج الافتتاحي، قدمت الدكتورة هبة أحمد، منسق البرامج بالهيئة الألمانية للتبادل العلمي، عرضًا تعريفيًا حول فرص المنح والتمويل المتاحة للطلاب والباحثين، وبرامج دعم المشروعات البحثية والتعاون المؤسسي بين الجامعات والمراكز البحثية.

وتناول العرض مسارات التمويل الفردي للمراحل الأكاديمية والبحثية المختلفة، إلى جانب برامج دعم المشروعات المشتركة وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وآليات الاستفادة من هذه الفرص.

وأكدت الدكتورة يسرا الفار، المدير التنفيذي لمنصة الدراسات العليا الرقمية «Knowture»، أهمية المدرسة الصيفية الدولية HIERO 2026 في تعزيز التواصل الأكاديمي بين مصر وألمانيا، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب والباحثين للتفاعل مع الخبراء وتبادل المعرفة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي،.

ويشارك في البرنامج العلمي البروفيسور كريستوف هيلموت ماينل، رئيس الجامعة الألمانية للعلوم الرقمية، والمدير التنفيذي السابق لمعهد هاسو بلاتنر (HPI)، ورئيس قسم تقنيات وأنظمة الإنترنت؛ والدكتور أحمد إسماعيل عبادة، أستاذ علوم المعلوماتية والذكاء الاصطناعي بجامعة (EU) لإدارة الأعمال في ميونخ؛ والدكتور علاء ثروت عثمان، الباحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه في المعلوماتية الهندسية بجامعة بيليفيلد للعلوم التطبيقية والفنون؛ والدكتور السيد الشحات الجرجاوي، الأستاذ والباحث الأول بجامعة يينا.

وتشهد المدرسة مشاركة 29 طالبًا وباحثًا، بواقع 21 مشاركًا من مصر و8 من ألمانيا، بما يتيح التفاعل بين الخبرات الأكاديمية والبحثية من البلدين، وتبادل المعرفة والتجارب العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتستمر فعاليات المدرسة الصيفية حتى 15 أكتوبر الجاري، وتُعقد ورش العمل بمركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا»، في إطار البرنامج العلمي للمدرسة.

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