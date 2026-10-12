خالد عبدالغفار يبحث مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تعزيز التعاون الصحي

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالدكتور جون كاسيا، المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصحة العامة والتأهب للأوبئة والاستجابة للطوارئ الصحية ودعم التصنيع المحلي للمستلزمات الطبية والأدوية بالقارة الأفريقية، وذلك على هامش قمة الصحة العالمية في برلين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول متابعة أوجه التعاون القائم ومراجعة ما تحقق من المبادرات المتفق عليها سابقاً، إلى جانب بحث الالتزامات القائمة وآليات المتابعة. وناقش الجانبان الموقف التشغيلي الحالي للمركز الإقليمي للتنسيق لشمال أفريقيا التابع للمركز الأفريقي، وسبل تفعيل دوره في تعزيز التنسيق الصحي الإقليمي ودعم القدرات الفنية للدول الأعضاء ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة الطوارئ الصحية.

تحديد أولويات عمل المركز الإقليمي

وتطرق اللقاء إلى تحديد أولويات عمل المركز الإقليمي خلال العام المقبل، بما يشمل تعزيز نظم الترصد الوبائي الإقليمي والتأهب لحالات الطوارئ وتنفيذ برامج التدريب الفني وتبادل المعلومات والخبرات، وإعداد خطة عمل سنوية تتضمن الاحتياجات من الموارد البشرية والمتطلبات الفنية والتمويلية ومؤشرات قياس الأداء، وتعزيز التنسيق مع الدول الأعضاء عبر اللجنة التوجيهية الإقليمية.

كما استعرض الجانبان المساعدات الطبية التي قدمتها مصر إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا خلال الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا عام 2026، ومناقشة الدروس المستفادة والفرص المتاحة لتطوير آليات التنسيق وتقديم الدعم الطبي للدول الأفريقية المتضررة.

وبحث الجانبان إمكانية وضع آلية منظمة للتنسيق بين مصر والمركز الأفريقي بشأن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والخبرات الفنية المصرية خلال الأزمات الصحية، وسبل تعزيز السيادة الصحية الأفريقية من خلال توسيع التعاون في التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية ودعم القدرات الإنتاجية بالقارة وتعزيز التقارب التنظيمي بين الجهات الرقابية، إلى جانب مشاركة مصر في آلية الشراء الموحد الأفريقية، بما يدعم بناء أنظمة صحية أكثر صموداً واستدامة في القارة.